Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола

Украинский политик и публицист Вячеслав Чорновил происходил из семьи сельских учителей. Фото: zbruc.eu

В селе Ерки Катеринопольского района Черкасской области 24 декабря 1937 года родился украинский политик и публицист Вячеслав Черновол. Был из семьи сельских учителей, школу закончил с золотой медалью.

Учился на факультете журналистики Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко. Во время выпускного вечера пошел на Владимирскую горку и поклянулся, что всю жизнь будет бороться за Украину.

В 1965-м произнес острую антикоммунистическую речь на открытии памятника Тарасу Шевченко в селе Шешоры на Гуцульщине. Через месяц вместе с Иваном Дзюбой и Василием Стусом выступил против арестов украинской интеллигенции на премьере фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина". За "политическое хулиганство" Вячеславу Черноволу власти объявили строгий комсомольский выговор. Поэтому не зачислили в аспирантуру, куда он прошел по конкурсу.

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Вместе с другими выдающимися деятелями начал в Украине национально-освободительное движение шестидесятников и диссидентов. Основатель и главный редактор подпольного украинского журнала "Украинский вестник". Член Украинской Хельсинской группы. Один из инициаторов создания Украинского Хельсинского союза. Несколько раз заключенный за "антисоветскую пропаганду" Находился в мордовских лагерях строгого режима и в ссылке.

От КГБ получил прозвище "Неугомонний".

"Он был как напичкан энергией, он даже в зоне бегал, занимался спортом. Много читал, писал, положенную норму - мы шили рукавицы - выполнял не по восемь часов, а за три часа - остальное время он был занят сам собой ", вспоминал армянский политзаключенный Паруйр Айрякин.

В общем пробыл в неволе 17 лет. В 1990-1992 гг. - председатель Львовского областного совета. Народный депутат Украины из марта 1990г. На президентских выборах 1 декабря 1991-го за Вячеслава Черновола проголосовали 7.420.727 украинцев (23,27%). Он занял второе место вслед за Леонидом Кравчуком.

Трижды женат. С первой женой - Ириной Брунец имел сына Андрея, от второй - Еленой Антонов - Тараса. Третьей женой стала диссидент Атена Пашко.

Погиб 25 марта 1999 года при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе на шоссе под Борисполем. Немалая часть общества до сих пор убеждена, что Чорновила убрали как опасного конкурента на будущих президентских выборах. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище на центральной аллее. В похоронах приняли участие сотни тысяч человек.

Главу Львовского областного совета Вячеслава Черновола выдвинули кандидатом в президенты Украины на сессии Большого Совета Народного руха Украины в Киеве 1 сентября 1991 года. Ее вел глава НРУ Иван Драч, в зале присутствовали 91 из 128 членов. Поддержали кандидатуру Черновола 57 человек, против высказались 30. Во время избирательной кампании Черновола единственного из всех кандидатов не допустили к прямому эфиру. Начали распространять слухи, что отменит пенсии в случае избрания.