Политзаключенного выдвинули в президенты

1 сентября 1991 года политика Вячеслава Чорновила выдвинули кандидатом в президенты Украины Фото: zbruc.eu

Главу Львовского областного совета Вячеслава Черновила выдвинули кандидатом в президенты Украины на сессии Большого Совета Народного Руха Украины в Киеве 1 сентября 1991 года.

Ее вел председатель НРУ Иван Драч, в зале присутствовали 91 из 128 членов. Поддержали кандидатуру Черновила 57 человек, против высказались - 30.

Во время избирательной кампании Чорновила единственного из всех кандидатов не допустили к прямому эфиру. Начали распространять слухи, что отменит пенсии в случае избрания.

На выборах 1 декабря 1991 года победил бывший член Политбюро ЦК КПУ и Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук. Чорновил занял 2 место, набрав 7,4 млн голосов или 23,27%.

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26 мая 1980 года украинского политика Вячеслава Черновола приговорили к ссылке по сфабрикованному обвинению. Он получил еще 5 лет лагерей. Фактически Черновола осудили за оппозиционные выступления и за участие в Хельсинской группе. Политик держал 120-дневную голодовку протеста. В последнем слове на суде обвинил КГБ и милицию в фальсификации и призвал суд не принимать участия в заговоре. Материалов дела в архиве СБУ нет.