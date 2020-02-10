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понедельник, 10 февраля 2020 13:20

Продемонстрировал крепкую задницу - опубликовали фото ареста преемника Гитлера
6

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Показали неизвестные фото периода пленения американцами лидера нацистов Германа Геринга
Фото: welt.de
Показали неизвестные фото периода пленения американцами лидера нацистов Германа Геринга
Показали неизвестные фото периода пленения американцами лидера нацистов Германа Геринга
Показали неизвестные фото периода пленения американцами лидера нацистов Германа Геринга
Показали неизвестные фото периода пленения американцами лидера нацистов Германа Геринга

Показали ранее неизвестные фотографии политического деятеля III Рейха Германа Геринга в середине мая 1945 года. Именно тогда мужчину арестовали американские военные.

На фото можно увидеть, как когда-то второй по мощи человек в гитлеровской Германии переживал ее крах, пишет издание Die Welt.

Геринга взяли под стражу бригадный генерал Роберт Стэк и его отряд у австрийского поселка Рафштадт. В багажнике автомобиля обнаружили тысячи таблеток и ампулы для инъекций. Сначала солдаты не понимали, зачем им арестовывать немецкого аптекаря. Когда стало понятно, кто перед ними, начались допросы. Геринг, под действием наркотиков, рассказывал, что Гитлер отстранил его 2 недели назад и приговорил к смертной казни. Будто бы его арестовали эсэсовцы и должны были расстрелять, но "вытащили" собственные солдаты. Попросил разрешения переговорить с главнокомандующим союзников, позже президентом США Дуайтом Эйзенхауэром - "как маршал с маршалом".

Командование направило захваченного нациста в Аугсбург, где находилась 7-я армия США. Там устроили допросы. Геринг попросил переводчика донести до репортеров, что он давно рассорился с Гитлером. Поднял указательный палец и произнес: "Я прошу отметить это! Это важно!". Сказал, что не знал о преступлениях нацистского режима, не догадывался о том, что происходит в концлагерях.

"Будь мне известны такие гадости, я бы протестовал, принял бы решительные меры!" - цитировал Геринга офицер Клаус Манн. На самом деле именно Геринг 31 июля 1941-го дал письменное поручение Рейхарду Гейдриху окончательно решить "еврейский вопрос". Неизвестные фотографии были сделаны через несколько дней после допроса.

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"Геринга, теперь уже в обычной форме Вермахта без отличий забирали в Беренкеллере в Аугсбурге. Тучный мужчина с трудом забирался в военный автомобиль и продемонстрировал перед камерой крепкий зад", - вспоминал американский репортер немецкого происхождения Ганс Валленберг.

Его вывезли в секретный лагерь под названием Camp Ashcan на юго-востоке Люксембурга. Там он обдумывал, как оправдать себя на Нюрнбергском трибунале. Считал себя несправедливо обвиненным лидером немецкого народа. В Нюрнберге он выразил эту иллюзию, заявив, что немецкий народ будет ставить ему памятники - "большие в парках и маленькие в каждой гостиной". 15 октября 1946-го в ночь перед своей казнью он отравился.

В Мюнхене на фоне протестов крестьян продали личные вещи Адольфа Гитлера и других лидеров нацистов. Аукционный дом Hermann Historica рассказал, что цилиндр нацистского лидера обошелся покупателю € 50 тыс., хотя это была не самая высокая цена, заплаченная за предмет на аукционе. Покупатель заплатил € 130 тыс. за посеребренную копию книги "Майн Кампф", которая когда-то принадлежала нацисту Герману Герингу.

На продажу также выставили одежду любовницы Гитлера Евы Браун и другие предметы, принадлежавшие нацистским лидерам Второй мировой войны, таким как Генрих Гиммлер и Рудольф Гесс.

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