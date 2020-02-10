Продемонстрировал крепкую задницу - опубликовали фото ареста преемника Гитлера

Фото: welt.de

Показали ранее неизвестные фотографии политического деятеля III Рейха Германа Геринга в середине мая 1945 года. Именно тогда мужчину арестовали американские военные.

На фото можно увидеть, как когда-то второй по мощи человек в гитлеровской Германии переживал ее крах, пишет издание Die Welt.

Геринга взяли под стражу бригадный генерал Роберт Стэк и его отряд у австрийского поселка Рафштадт. В багажнике автомобиля обнаружили тысячи таблеток и ампулы для инъекций. Сначала солдаты не понимали, зачем им арестовывать немецкого аптекаря. Когда стало понятно, кто перед ними, начались допросы. Геринг, под действием наркотиков, рассказывал, что Гитлер отстранил его 2 недели назад и приговорил к смертной казни. Будто бы его арестовали эсэсовцы и должны были расстрелять, но "вытащили" собственные солдаты. Попросил разрешения переговорить с главнокомандующим союзников, позже президентом США Дуайтом Эйзенхауэром - "как маршал с маршалом".

Командование направило захваченного нациста в Аугсбург, где находилась 7-я армия США. Там устроили допросы. Геринг попросил переводчика донести до репортеров, что он давно рассорился с Гитлером. Поднял указательный палец и произнес: "Я прошу отметить это! Это важно!". Сказал, что не знал о преступлениях нацистского режима, не догадывался о том, что происходит в концлагерях.

"Будь мне известны такие гадости, я бы протестовал, принял бы решительные меры!" - цитировал Геринга офицер Клаус Манн. На самом деле именно Геринг 31 июля 1941-го дал письменное поручение Рейхарду Гейдриху окончательно решить "еврейский вопрос". Неизвестные фотографии были сделаны через несколько дней после допроса.

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"Геринга, теперь уже в обычной форме Вермахта без отличий забирали в Беренкеллере в Аугсбурге. Тучный мужчина с трудом забирался в военный автомобиль и продемонстрировал перед камерой крепкий зад", - вспоминал американский репортер немецкого происхождения Ганс Валленберг.

Его вывезли в секретный лагерь под названием Camp Ashcan на юго-востоке Люксембурга. Там он обдумывал, как оправдать себя на Нюрнбергском трибунале. Считал себя несправедливо обвиненным лидером немецкого народа. В Нюрнберге он выразил эту иллюзию, заявив, что немецкий народ будет ставить ему памятники - "большие в парках и маленькие в каждой гостиной". 15 октября 1946-го в ночь перед своей казнью он отравился.

В Мюнхене на фоне протестов крестьян продали личные вещи Адольфа Гитлера и других лидеров нацистов. Аукционный дом Hermann Historica рассказал, что цилиндр нацистского лидера обошелся покупателю € 50 тыс., хотя это была не самая высокая цена, заплаченная за предмет на аукционе. Покупатель заплатил € 130 тыс. за посеребренную копию книги "Майн Кампф", которая когда-то принадлежала нацисту Герману Герингу. На продажу также выставили одежду любовницы Гитлера Евы Браун и другие предметы, принадлежавшие нацистским лидерам Второй мировой войны, таким как Генрих Гиммлер и Рудольф Гесс.