Продавцы обвешивали 2,7 тыс лет назад - артефакт

В Иерусалиме, в северной части города Давида, археологи нашли древний груз. Его использовали для мошенничества при торговых операциях не менее 2,7 тыс. лет назад.

Изготовленый ​​из твердого известняка груз лежал у основания Западной стены. Имел 14 мм в диаметре и 12 мм в высоту. Поверхность предмета украшали изображения, свидетельствующие о том, что весил две геры - 0,944 г. Однако, измерение веса показало, что груз весит около 3,6 г - в три раза больше, пишет The Jerusalem Post.

Автор: ELIYAHU YANAI/CITY OF DAVID Отметка означала, что груз весит две геры

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Ученые объяснили, что с помощью таких предметов в лавках или на рынках обманывали людей.

Этот вид мошенничества подробно описан в Ветхом Завете, где подвергается резкой критике как небогоугодное дело.

"У вас должны быть точные и честные весы и меры, чтобы вы могли долго жить на земле, которую Господь, Бог ваш, дает вам. Ибо Господь, Бог ваш, ненавидит любого, кто делает плохие вещи, любого, кто действует нечестно", - написано во Второзаконии.

Археологи обнаружили в Израиле костяной наконечник стрелы. Его мог выпустить защитник древнего города Гат во время последнего боя, описанного в Библии. В Библии указали, что царь Азаил правил царством Арам примерно с 842 году до н.э. Он завоевал Гат перед походом на Иерусалим.