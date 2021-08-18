Президента заблокировали на даче

Горбачева убеждали ввести в стране чрезвычайное положение или передать полномочия Фото: jalita.com

18 августа 1991 года президента СССР Михаила Горбачева заблокировали на даче "Заря" в крымском поселке Форос и взяли под домашний арест. События положили начало августовскому путчу ГКЧП.

В тот день в 16:05 на территорию президентской дачи въехал кортеж из черных автомобилей. Внутри находились руководитель службы охраны КГБ Юрий Плеханов, до 15 членов структуры, секретарь ЦК КПСС Олег Шенин, заместитель министра обороны Валентин Варенников, руководитель аппарата президента Валерий Болдин и заместитель председателя совета обороны Олег Бакланов. Должны были убедить Горбачева принять "решительные шаги" для сохранения СССР.

О прибытии важных персон Горбачеву сообщил начальник президентской охраны. Президент пытался узнать о целях визита, но обнаружил, что все телефоны отключены, не работают радио и телевизор. Тогда предупредил семью о возможном аресте, приказал не поддаваться на шантаж, а сам пошел на переговоры.

Прибывшие сказали, что их привели вынужденные обстоятельства. Доложили Горбачеву о возможном развале СССР, а затем заставляли ввести чрезвычайное положение или передать полномочия вице-президенту Геннадию Янаеву. Горбачев отказался.

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По официальной информации, к утру 19 августа подведомственные КГБ структуры заблокировали президента с семьей на даче, а вместе с ними и все транспортные средства. Впоследствии по СССР начало распространяться сообщение о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению - ГКЧП, и его обращение к советскому народу. Вскоре Янаев, якобы из-за болезни Горбачева, провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. ГКЧП противостояло руководство РСФСР - президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой.

По состоянию на 21 августа стало понятно, что путч провалился. По воспоминаниям генерал-майора КГБ Льва Толстого, московские сотрудники похватали автоматы и стали демонстрировать, как они охраняют президента.

Однако некоторые жители и отдыхающие Фороса позже говорили, что не видели никакой блокировки президентской дачи и продолжали спокойно отдыхать и развлекаться. А 21 августа путчисты просто стояли под забором резиденции, поскольку Горбачев не хотел их видеть.

Михаил Горбачев избран Генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 года. 15 марта 1990-го Горбачев стал Президентом Советского Союза. Движущей силой перестройки стали "гласность" и "открытость". С его приходом к власти в СССР начался процесс "перестройки". Итогом стало завершение тоталитарного режима. Попытался улучшить отношения с США и Западной Европой. Как реформатор и дипломат, изменивший отношения СССР со странами Запада, был удостоен Нобелевской премии мира.