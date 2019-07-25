Президента обвинили в препятствовании правосудию

Ричарда Никсона обвинили в препятствовании правосудию. Фото: disgustingmen.com

Президента США Ричарда Никсона 27 июля 1974 года обвинили в препятствовании правосудию. Он отказался отдать пленки с информацией, связанной с уотергейтский скандал. Под давлением общественности Никсон подает в отставку.

В Вашингтоне начались сенатские слушания "Уотергейтского дела" 17 мая 1973 года. Президента Ричарда Никсона обвиняют в злоупотреблении властью. За год до того один из охранников фешенебельного вашингтонского отеля "Уотергейт", Фрэнк Уиллс вызвал полицию. Он увидел, что ночью кто-то проник в офис комитета Демократической партии.

Полиция задержала пять человек. Они настраивали аудиоаппаратуру и фотографировали документы. Все - бывшие агенты Центрального разведывательного управления. Подробности дела засекречивают на несколько месяцев - пока не пройдут президентские выборы. Никсона выбирают на второй срок.

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В сентябре журналисты The Washington Post публикуют доказательства, шпионы действовали с ведома Белого дома. В января 1973 г. преступников осуждают. Президент отрицает свою причастность к скандалу. В январе 1973-году осудили шпионов, проникших в "Уотергейт". Президент отрицает свою причастность.

Оппозиция находят пленки с записями Никсона с сотрудниками. На них президент приказал директору ФБР прекратить расследование "Уотергейтского дела" и контролировать публикации в прессе.

Комитет юстиции Палаты представителей начинает рассмотрение процедуры импичмента. Обвиняют Никсона в злоупотреблении властью, лжесвидетельстве и неуважении к конституционным правам Конгресса. Под давлением фактов и общественности 9 августа 1974 Никсон подает в отставку.

"Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества", - говорит командир космического корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг. 20 июля 1969 в 22-56 по европейскому времени он вышел из космического модуля "Орел" и ступил на поверхность Луны.