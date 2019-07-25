Президента обвинили в препятствовании правосудию

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
Просмотров: 1548
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 405
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 549
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3888
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5527
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 864
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3474
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 936
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1882
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1917
Фото
Все фото
12
13
10
21
16
&quot;Народ, который хочет кушать&quot; - показали фото одесского пляжа в 1933-м
"Народ, который хочет кушать" - показали фото одесского пляжа в 1933-м
Показали повседневную жизнь киевлян 1972
Показали повседневную жизнь киевлян 1972
Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото
Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото
Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей
Жернова, рации, бинт Красного креста времен Первой мировой - мужчина собрал дома музей древностей
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
Видео
Все видео
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси
В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси
У киевского горсовета заменили государственный флаг
У киевского горсовета заменили государственный флаг
Одни женщины и дети - наткнулись на массовое захоронение жертв большевиков
Одни женщины и дети - наткнулись на массовое захоронение жертв большевиков
В море нашли корабль, которому 500 лет
В море нашли корабль, которому 500 лет
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3888
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 945
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2502
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1161
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 июля 2019
Просмотров: 234
Потоки, що нас ув'язнюють
Український журналіст Павло Казарін недавно зауважив, що на цих виборах Instagram переміг Facebook. Картинки перемогли слова, красиві "луки" ...
суббота, 27 июля 2019 08:20

Президента обвинили в препятствовании правосудию

  Комментировать
Президента обвинили в препятствовании правосудию
Ричарда Никсона обвинили в препятствовании правосудию. Фото: disgustingmen.com

Президента США Ричарда Никсона 27 июля 1974 года обвинили в препятствовании правосудию. Он отказался отдать пленки с информацией, связанной с уотергейтский скандал. Под давлением общественности Никсон подает в отставку.

В Вашингтоне начались сенатские слушания "Уотергейтского дела" 17 мая 1973 года. Президента Ричарда Никсона обвиняют в злоупотреблении властью. За год до того один из охранников фешенебельного вашингтонского отеля "Уотергейт", Фрэнк Уиллс вызвал полицию. Он увидел, что ночью кто-то проник в офис комитета Демократической партии.

Полиция задержала пять человек. Они настраивали аудиоаппаратуру и фотографировали документы. Все - бывшие агенты Центрального разведывательного управления. Подробности дела засекречивают на несколько месяцев - пока не пройдут президентские выборы. Никсона выбирают на второй срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Космонавты собрали 25 килограммов лунного грунта

В сентябре журналисты The Washington Post публикуют доказательства, шпионы действовали с ведома Белого дома. В января 1973 г. преступников осуждают. Президент отрицает свою причастность к скандалу. В январе 1973-году осудили шпионов, проникших в "Уотергейт". Президент отрицает свою причастность.

Оппозиция находят пленки с записями Никсона с сотрудниками. На них президент приказал директору ФБР прекратить расследование "Уотергейтского дела" и контролировать публикации в прессе.

Комитет юстиции Палаты представителей начинает рассмотрение процедуры импичмента. Обвиняют Никсона в злоупотреблении властью, лжесвидетельстве и неуважении к конституционным правам Конгресса. Под давлением фактов и общественности 9 августа 1974 Никсон подает в отставку.

"Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества", - говорит командир космического корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг. 20 июля 1969 в 22-56 по европейскому времени он вышел из космического модуля "Орел" и ступил на поверхность Луны.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президента обвинили в препятствовании правосудию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Президента обвинили в препятствовании правосудию

Самое читаемое
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 34427
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 30682
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
25
 Просмотров: 26684
&quot;Стреляй в меня. Слабо?&quot; - Сюмар ответила на заявление &quot;азовца&quot;
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца" 7 Просмотров: 24089
Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото
Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото
10
 Просмотров: 17461
История
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
 Просмотров: 1818
Воссоздали лицо вождя, которому племя разбило голову
Воссоздали лицо вождя, которому племя разбило голову Просмотров: 1908
Рассказали историю уникальной картины XVII века
Рассказали историю уникальной картины XVII века
 Просмотров: 243
Владимир крестил Русь не самостоятельно - историк
Владимир крестил Русь не самостоятельно - историк Просмотров: 1854
В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси
В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси
 Просмотров: 2250
Больше всего комментируют
7
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
5
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
4
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
"Су-су-су": Кличко вновь запутался в словах
Голосов: 2081
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua