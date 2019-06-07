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суббота, 08 июня 2019 09:10

Презентовали пылесос с ручным приводом

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Первый в мире пылесос запатентовал 8 июня 1869 года американский изобретатель Айвз Макгаффни. Прототип получил название Whirlwind - "Вихрь". Макгаффни впервые представил его на Чикагской выставке.

Прибор получил большой интерес публики. Сам пылесос был легким, но не удобным. В конструкции пылесоса изобретатель использовал ремнёвый привод с щеточным вентилятором. Он был присоединен к ручке, которую нужно было самостоятельно вращать. Пылесос имел большой мешок для сбора пыли.

Автор: Википедия
  Американец Айвз Макгаффни запатентовал первый пылесос 1869-го
Американец Айвз Макгаффни запатентовал первый пылесос 1869-го

Средства полученные от первых продаж и местного спонсорства Айвз вложил в собственный бизнес. Основал бостонскую компанию которая реализовывала пылесосы по $25 за единицу.

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Впоследствии сторонняя компания Hoover начала совершенствовать "Вихрь" и создала первый электрический пылесос. Модель стоила $60 и пользовалась большим спросом у домохозяек. Компактные пылесосы Hoover Whirlwind можно приобрести и сегодня.

Первая идея пылесоса принадлежит американцу Даниэлю Хессону. В 1860 году он получил патент на механическое устройство. В нем крутились щетки, были вентиляторы для создания воздушного потока. Порох собирался в мешок, а в две водяные камеры. Он был изготовлен в единственном экземпляре и никогда не производился в промышленных масштабах.

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Дата
08
июня

Презентовали пылесос с ручным приводом

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Голосов: 1780
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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