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Презентовали книгу о журналисте, который писал о Голодоморе

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Презентовали книгу о журналисте, который писал о Голодоморе
Презентовали книгу "Гарет Джонс. Цена правды". Фото: Укринформ

В Киеве в музее Голодомора-геноцида презентовали книгу издательства "Жнец" "Гарет Джонс. Цена правды".

В издание вошли избранные статьи и хроника жизни британского журналиста, который рассказал миру о Голодоморе в Украине, сообщает Укринформ.

"Мы можем учить много теоретических историй, но нужно обязательно прочитать "Гарет Джонс. Цена правды", чтобы почувствовать эти тексты, свидетельствующие о том, как надо вести себя в очень сложных ситуациях", - сказала доцент кафедры издательского дела и редактирования Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Ярослава Прихода.

Джонс собственными глазами видел Голодомор в Украине. В 1933 году он организовал пресс-конференцию в Берлине, где поведал миру о сталинском режиме. Просоветский журналист Уолтер Дюранти напечатал несколько заказных материалов, в которых отрицал факт Голодомора. Джонс и дальше продолжал публиковать статьи о голоде в Украине.

"Мы многого не знаем, но это было такое время, когда не каждый имел смелость такое рассказать. Знание политической ситуации, умение рассказать об этой ситуации. У него очень хороший стиль, у него надо учиться, он лаконичен, и его тексты просто потрясающие", - отметила Прихода.

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Книга издана на украинском и английском языках. В ее основе бакалаврский книжный проект студенток Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Валентины Пасечной и Елены Тищук "Журналист Гарет Джонс".

6 фильмов вошли в программу 19-го фестиваля "Новое британское кино". Пройдет в столичном кинотеатре "Октябрь" с 28 ноября по 4 декабря. Фильмом открытия станет историческая драма о Голодоморе 1932-1933 годов "Цена правды" совместного производства Украины, Польши и Великобритании. Действие происходит в 1933-м. Валлийский журналист, советник британского премьер-министра Гарет Джонс приехал в Советский Союз. Расследует преступления сталинского режима. Первым в западной прессе заявляет об искусственном характере голода в Украине, по сюжету.

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