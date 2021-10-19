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вторник, 19 октября 2021 14:57

Православные церкви и многоэтажки - показали фото Бухареста 1950-х годов
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Gazeta.ua собрала фото столицы Румынии Бухареста 1950-х годов.
Фото: Fortepan
В 1950-х годах в городе началось строительство первых многоэтажных домов
В то время у власти в стране были социалисты. Они продвигали строительство жилых комплексов и общественных зданий по советским образцам
В город переселяли крестьян
Тогдашние археологи вдохновлялись народной архитектурой

Gazeta.ua собрала фото столицы Румынии Бухареста 1950-х годов.

В то время у власти в стране были социалисты. Они продвигали строительство жилых комплексов и общественных зданий по советским образцам.

В 1950-х годах в городе началось строительство первых многоэтажных домов. В Бухаресте появилось много театров, клубов, учебных заведений.

Население столицы искусственно увеличивали за счет урбанизации окружающих сел. Крестьяне получали работу на новых предприятиях. Новая румынская власть вдохновлялась индустриализацией в СССР.

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Румынские архитекторы отказались от западных модернистских тенденций и решили обратить внимание на румынскую народную архитектуру и классицизм. На пленарном заседании Союза архитекторов в 1959 году им приказали делать проекты более дешёвыми. От этого пострадал дизайн будущих зданий.

Gazeta.ua собрала фотографии Армении 1967 года. Их сделали репортеры из Венгрии. Страна тогда была частью СССР. На фотографии попали улицы Еревана, горные дороги и базар.

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