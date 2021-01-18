Правительство возглавила дочь премьер-министра

Индира Ганди укрепила имидж своей страны. Фото: nationaalarchief.nl

Премьер-министром Индии 19 января 1966-го стала Индира Ганди - дочь первого главы правительства Джавахарлала Неру.

Они принадлежали к касте брахманов - жрецов. Индира Ганди получила образование в Великобритании. С 22 лет работала пресс-секретарем отца. После его смерти пошла в политику, возглавила парламентскую фракцию Индийского национального конгресса. Стала членом Национального совета обороны.

Укрепила имидж своей страны в мире, национализировала 14 крупнейших банков. Индия впервые за долгие годы стала независимой от импорта продовольствия.

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Индира Ганди конфликтовала с сикхами - индийцами, которые принадлежали к отдельной религиозной общине, их больше 18 млн. Премьер-министра предупреждали о возможном ответе с их стороны. В ее личной охране было двое сикхов. Их тайно завербовали экстремисты.

31 октября 1984-го охранник выхватил револьвер и трижды выстрелил в живот премьер-министра. Напарник выпустил автоматную очередь - всего 30 пуль. Убийц схватила охрана, одного застрелили на месте.

Индиру Ганди не удалось спасти, она умерла в больнице. Всего врачи обнаружили в теле 20 пуль. На следующий день о смерти Индре Ганди сказали народу.

Правительство возглавил ее сын Раджив.

Индийская монахиня Тереза ​​7 октября 1950-го получила разрешение Ватикана создать в Калькутте собственную конгрегацию, которую Ватикан сначала назвал епархиального Конгрегацией епархии Калькутты - позже Орденом Милосердия.