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четверг, 06 февраля 2020 08:20

Полярники переименовали подаренную станцию

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Полярники переименовали подаренную станцию
Британскую антарктическую станцию ​​передали украинским полярникам за символическую цену. Фото: 24tv

Британскую антарктическую станцию ​​"Фарадей" передали 6 февраля 1996-го украинским полярникам за символическую цену в один фунт стерлингов. На ее базе создано украинскую станцию ​​"Академик Вернадский".

В ХХ в. права на отдельные территории Антрактиды заявляли Англия, Франция, Новая Зеландия, Австралия, Норвегия, Аргентина, Чили. 1959-го принят международный Договор об Антарктике. Теперь Антарктида является международным достоянием, безъядерной зоной, к ней не могут заходить военные корабли.

Условно теретория разбита на национальные сектора. Есть 87 станций, на которых находятся от 800 до 4000 человек. 65 стран договорились послать свои экспедиции в Антарктиду, построить научные станции и провести разнообразные исследования. Научная база на Аргентинских островах вблизи Антарктического полуострова была основана во время британской экспедиции на Землю Грейама. В 1947-м англичане решили основать полноценную круглогодичную метеорологическую станцию. Станция была названа базой "F", а в 1977 году была переименована в станцию ​​"Фарадей".

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После развала Союза, Россия объявила себя правопреемницей владения антарктическими станциями и отказала Украине в передаче одной из них. Великобритания выразила желание передать свою станцию ​​Фарадей Украине в обмен на информацию об климатических исследованиях. Украинцы станцию ​​переименовали в "Академик Вернадский".

Ежегодно Антарктиду посещает 40 тыс туристов. На украинскую станцию ​​"Академик Вернадский" приезжает до 4 тыс. Посетителей в год. На станции работают от 11 до 15 украинских исследователей.

Норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен вместе с четырьмя товарищами на санях отправился к Южному полюсу 19 октября 1911.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
февраля

Полярники переименовали подаренную станцию

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