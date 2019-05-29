Поляки пошли на уступки украинцам

Повстанцы Федоровича атакуют польский лагерь. Иллюстрация: artgallery.zp.ua

Казацкая старшина и коронный гетман Станислав Конецпольский подписали 29 мая 1630-го Переяславское соглашение. Гетман пошел на уступки.

Продолжается война Речи Посполитой с Московией. Конецпольский планирует привлечь к ней казаков. Не реагирует даже на восстание, которое они подняли ранее.

Соглашение подтверждает казацкие привилегии. Речь Посполитая увеличивает казацкий реестр до 8 тыс. человек. Участники восстания получают амнистию. Казаки, которые не вошли в реестр, возвращаются к своим панам. Лидера восстания Тараса Федоровича казаки не выдают.

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Но Переяславское соглашение не ослабляет противоречия между казаками и шляхтой. Поэтому со временем борьба украинского народа против польского господства продолжается.

20-30-е XVII в. - период казацко-крестьянских восстаний. Бунты, вызванные польским гнетом и несоблюдением поляками обещаний об увеличении казацкого реестра. Обещания были даны гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному, который вместе с казаками спас Речь Посполитую от Османского разгрома 1621-го под Хотинской крепостью. Начинается массовое самовольное оказачивание против которого выступает польская шляхта. Первое восстание 1625-го возглавляет казацкий предводитель Марко Жмайло. Истощенные повстанцы идут на сделку, которую подписывает новоизбранный гетман Михаил Дорошенко, подпись под соглашением ставит и писарь войска запорожского Богдан Хмельницкий. Следующее восстание состоялось 1630-го. Казаки стремятся остановить произвол польских солдат расквартированных в украинских городах. Повстанцы Тараса Федоровича Трясило разгромили местный польско-шляхетский гарнизон 4 апреля в Корсуне на Черкащине. Казаки 3 недели бьются с армией коронного гетмана Станислава Конецпольского. Поляки испытывают ощутимые потери. Когда коронный гетман отправляется из лагеря, Трясило собирает войско в кулак и ударяет в сердце лагеря, устроив знаменитую "Тарасовую Ночь". После восстания Тараса Трясило на украинских землях вспыхивает еще ряд крупных казацко-крестьянских восстаний, а их кульминацией становится Национально-освободительная война украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого 1648-го.