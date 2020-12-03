Поляки объявили Галичину "Восточной Малопольшей"

Территория Галиции вошла в состав Польши. Фото: wikipedia.org

3 декабря 1920 польский сейм ликвидировал автономию Галичины. На землях Западной Украины образовали Львовское, Станиславское и Тернопольское воеводства.

Лига Наций приписала Польше обеспечить национальную автономию украинцев. Но это не выполняли.

Для обозначения этнической территории Восточной Галиции ввели термин "Восточная Малопольша". Слова "украинец", "украинский" заменили на "русин", "руський".

Польское правительство пыталось навязать галичан мнение, что они принадлежат к другому народу. Что они "русины", а не украинцы. На Волыни оставили название "украинец".

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17 декабря 1920 года польский сейм принял закон "О предоставлении земли солдатам войска польского". На украинские земли начали переселять поляков. Это привело к конфликту.

В польском городе Скерневицы Лодзинского воеводства лидера Директории УНР Симона Петлюру изобразили на монументе "Накануне Варшавской битвы". Памятник посвящен поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны 1920 года, сообщает Министерство культуры Польши.