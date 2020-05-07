Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад

9 мая 1920 поляки и украинцы провели совместный парад в освобожденном от большевиков Киеве Фото: twitter.com/ukrinpl/

Польские и украинские военные овладели оккупированным большевиками Киевом 7 мая 1920 года. В столицу вошли кавалерийские части.

За сутки до того, военные выбили "красных" из Белой Церкви. Уже на окраинах Киева захватили один из трамваев и с Пущи-Водицы доехали до Крещатика и вернулись назад, прихватив с собой в плен одного из большевистских командиров. В тот же день завершился Первый зимний поход армии УНР. В районе Ямполя разъезд "Черных запорожцев" встретился с разъездом 3-й Железной дивизии, что значительно подняло боевой дух всех украинских воинов.

Сначала командование надеялось, что столицу будут упорно оборонять.

"Если противник собирается защищать Киев, выгоднее временно не занимать этот город, - говорил польский генерал Тадеуш Кудшеба. - Ведь так мы спровоцируем сосредоточение больших советских сил на западном берегу Днепра, что даст хорошую возможность разгромить их на этом берегу, а не догонять на восточном".

Однако в Красной армии решили сдать его и отступить без боя.

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Уже 8 мая в столицу вошла пехота, а на следующий день на Крещатике провели грандиозный военный парад победы, который принимал командующий польской армией генерал Эдвард Рыдз-Смиглы. Польские части замыкала 6-а стрелковая дивизия УНР под командованием полковника Марка Безручко.

Возвращение Правобережной Украины и столицы под украинскую власть, вопреки ожиданиям Симона Петлюры, не зажгло всеукраинского антибольшевистского восстания. Многочисленные украинские повстанческие отряды громили не только большевиков, но и поляков.

Уже 14 мая Красная армия провела удачное контр-наступление на польские позиции, а 12 июня повторно овладела Киевом. Польско-украинские части начали быстрое отступление из захваченных позиций, а вскоре боевые действия перенеслись на территорию Польши.

21 апреля 1920 года управляющий Министерством иностранных дел УНР Андрей Ливицкий и вице-министр иностранных дел Польши Ян Домбский подписали тайное Варшавское соглашение. Оно известно также как договор Пилсудский–Петлюра. Согласно нему, Польша признавала право Украинской Народной Республики на независимость и пообещала военную помощь в обмен на отказ УНР от Галичины, 5 с половиной уездов Волыни, части Полесья, Лемковщины, Подляшья, Посянья и Холмщины.