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четверг, 13 августа 2020 09:10

Поляки и украинцы победили войско Москвы

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Поляки и украинцы победили войско Москвы
100 лет назад началась Варшавская битва. Фото: commons.wikimedia.org

13-25 августа 1920 года состоялась Варшавская битва между Польской республикой и большевиками. Союзником польских войск были воинские соединения УНР.

Польский лидер Юзеф Пилсудский смог заключить союз с главой Директории УНР Симоном Петлюрой. Большевики теснили украинские войска, УНР потеряла почти всю территорию. 22 апреля 1920 подписали Варшавский договор между Польшей и УНР. Польша признавала за УНР территорию к границам 1772 году. Западная Украина отходила к Польше.

24 апреля 1920 представители Военного министерства Польши и Правительства Симона Петлюры подписали военную конвенцию. Польские и украинские войска должны были действовать совместно как союзные армии. В случае польско-украинских действий против советских войск на территории Правобережной Украины военные операции должны проводиться под руководством польского командования.

В апреле-мае 1920 года объединенные войска начали быстро продвигались вглубь украинских земель. В начале мая вошли в Киев. Но большевики остановили их. Красная армия начала быстро продвигалась на запад. В начале июля большевики вышли к реке Збруч, которая была границей между УНР и Польшей.

8 июля 1920 большевики сформировали в Киеве Галицкий революционный комитет. Его председателем назначили Владимира Затонского. 15 июля 1920 Галицкий революционный комитет провозгласил создание Галицкой Социалистической Советской Республики. 19 июля 1920 Оргбюро ЦК РКП (б) создало Польское бюро ЦК РКП (б) во главе с Феликсом Дзержинским. 23 июля 1920 в Смоленске сформировали марионеточное Временный революционный комитет Польши. Он должен был принять власть в Польше.

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Большевики смогли выйти на подступы к Варшаве. Против них выступили поляки и украинцы. Битва вошла в историю под названием "Чудо на Висле". Основная тяжесть обороны Варшавы лежал на армии Северного фронта генерала Юзефа Галлера. Большевиков обескровили в оборонительных боях за Радзымин, Зеленку и Оссув. Пилсудский собрал на юго-восток от Варшавы группу свежих частей. 16 августа 1920 из-за реки Вепря ударил во фланг наступающих армий Западного фронта. В течение нескольких недель разгромили между Вислой и Неманом несколько красных армий. Под Замостьем с 19 до 30 августа 1920 6-Сечевая дивизия УНР под командованием генерал-хорунжего Марка Безручко отражала атаки 1-й конной армии Семена Буденного. Большевики были вынуждены отступить.

На украинском военном кладбище в Пикуличах у Перемышля в Польше почтили память воинов УНР. Участники мероприятий приняли участие в панихиде, возложили цветы и зажгли лампадки на кладбище. В заключение торжеств прозвучал государственный гимн Украины.

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Дата
13
августа

Поляки и украинцы победили войско Москвы

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