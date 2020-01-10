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пятница, 10 января 2020 07:50

Польша осудила Россию за манипулирование историей

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Польша осудила Россию за манипулирование историей
Сравняли ответственность тоталитарных государств: Фото:https://www.volynnews.com/news/society/temni-storinky-istoriyi-viyskova-spivpratsia-srsr-i-nimechchyny-u-1939-1941/

На днях нижняя палата парламента Польши принял резолюцию, в которой обвинила Россию в "манипулировании историей".

В тексте резолюции указали, что СССР и нацистская Германия имеют одинаковую ответственность за начало Второй мировой войны.

Кроме этого, в документе Польша осудила провокационные и ложные заявления со стороны российских властей, которые пытались обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны. По мнению польских историков, война началась из-за политики тоталитарного Германии и Советского Союза, а также заключение между ними пакта Молотова-Риббентропа.

"Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы", - заявили в Сейме.

Резолюцию приняли в первом чтении упрощенным порядком голосования.

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"Советский Союз был последней страной в Европе, которая подписала пакт о ненападении с Германией. Последней! Все остальные ведущие страны Европы это сделали в СССР. Так, пакт Молотова-Риббентропа был подписан. И там был секретный так называемый договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны к этому? Ровно тем же самым! Все сделали то же самое! Начиная с 1938 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника, хотя у них был договор с Чехословакией о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии", - заявил Путин.

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