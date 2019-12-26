Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны

"Ни Советский Союз, ни Россия никогда не стремились создавать угрозы для других стран", - Путин. Фото: antikor.com.ua

Президент России Владимир Путин высказался о роли Польши в развязывании Второй мировой войны. Это произошло на расширенной коллегии Минобороны и встречи с руководством Госдумы.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

"В адрес руководства Польши того времени из уст президента России слышалось отборная ругань", - сказал корреспондент с места событий.

На коллегии Минобороны Путин высказался и о резолюции Европейского парламента. Она, по его мнению, "ставит чуть ли не на одну доску Германию и Советский Союз, намекая или даже прямо говоря о том, что Советский Союз несет полную ответственность за начало Второй мировой войны".

"Советский Союз был последней страной в Европе, которая подписала пакт о ненападении с Германией. Последней! Все остальные ведущие страны Европы это сделали в СССР. Так, пакт Молотова-Риббентропа был подписан. И там был секретный так называемый договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны к этому? Ровно тем же самым! Все сделали то же самое! Начиная с 1938 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника, хотя у них был договор с Чехословакией о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии", - заявил Путин.м

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Свои слова он подтверждал наличием якобы "архивных документов", которые достались СССР после Второй мировой войны.

"Но что сделали другие государства. Та же Польша? Она фактически вступила в сговор с Гитлером! Это видно по архивным документам. Еще вопрос, были там какие-то секретные приложения или ни были, - это неважно! Важно, как они действовали. Действовали точно в сговоре", - продолжил Путин.

Далее в своем монологе он перешел в "еврейского вопроса".

"Гитлер сообщил министру иностранных дел, а затем послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку. На вымирания, на уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своем докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: "Если он это сделает, мы поставим ему замечательный памятник в Варшаве", - сказал Путин и резюмировал - "сволочь, свинья антисемитская - по -другому сказать нельзя".

Также Путин заверил, что ни Советский Союз, ни Россия никогда не стремились создавать угрозы для других стран. И еще долго перечислял "достижения" советской и российской армии.

Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов со слоганом "Некоторые люди ни за что не должны были родиться". В главной роли художники изобразили Путина.