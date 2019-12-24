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вторник, 24 декабря 2019 12:43

Завязали в презерватив: художники иронично поиздевались над Путиным

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Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов со слоганом "Некоторые люди ни за что не должны были родиться".

В главной роли художники изобразили президента РФ Владимира Путина.

  Путин в презервативе. Фото: platinum_fmd / instagram
Путин в презервативе. Фото: platinum_fmd / instagram

Ранее студия рисовала Дональда Трампа и Ким Чен Ына.


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Лучше всего среди иностранных лидеров украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко (66% положительно), хуже всего — к президенту России Владимиру Путину (71% отрицательно).

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 октября - 4 ноября.

В основном позитивное отношение имеют к канцлера Германии Ангелы Меркель (60% положительно против 17% негативно), президента Польши Анджея Дуды (48% против 9%), президента Франции Эммануэля Макрона (39% против 17%).

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декабря

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