Завязали в презерватив: художники иронично поиздевались над Путиным

Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов со слоганом "Некоторые люди ни за что не должны были родиться".

В главной роли художники изобразили президента РФ Владимира Путина.

Путин в презервативе. Фото: platinum_fmd / instagram





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Лучше всего среди иностранных лидеров украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко (66% положительно), хуже всего — к президенту России Владимиру Путину (71% отрицательно). Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 октября - 4 ноября. В основном позитивное отношение имеют к канцлера Германии Ангелы Меркель (60% положительно против 17% негативно), президента Польши Анджея Дуды (48% против 9%), президента Франции Эммануэля Макрона (39% против 17%).