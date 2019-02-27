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среда, 27 февраля 2019 23:14

Показали участниц конкурса красоты в межвоенном Львове
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Участница "Турнира красоты" 1926 года
Фото: "Фотографії старого Львова"
Участница "Турнира красоты" 1926 года
Участница "Турнира красоты" 1926 года
Участница "Турнира красоты" 1926 года
Участница "Турнира красоты" 1926 года

Во львовской газете межвоенного периода проводили конкурс красоты.

Фотоконкурс получил название "Турнир красоты", сообщают "Фотографии старого Львова".

На страницах Gazeta poranna за 1926 год публиковали фото жительниц Львова и городов Львовщины, которые принимали участие в соревнованиях.

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Не все конкурсантки писали настоящее имя. Иногда указывали псевдонимы, имена, или инициалы.

Как жил Львов в 1943-м можно увидеть на фотографиях с Австрийского государственного архива. На них разрушены дома и обеспокоены люди. Они что-то ищут, продают или обменивают.

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