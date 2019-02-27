Показали участниц конкурса красоты в межвоенном Львове

Во львовской газете межвоенного периода проводили конкурс красоты.
Фотоконкурс получил название "Турнир красоты", сообщают "Фотографии старого Львова".
На страницах Gazeta poranna за 1926 год публиковали фото жительниц Львова и городов Львовщины, которые принимали участие в соревнованиях.
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Не все конкурсантки писали настоящее имя. Иногда указывали псевдонимы, имена, или инициалы.
Как жил Львов в 1943-м можно увидеть на фотографиях с Австрийского государственного архива. На них разрушены дома и обеспокоены люди. Они что-то ищут, продают или обменивают.
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