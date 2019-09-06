Показали старинный билет на львовский трамвай

Львовэлектротранс показал один из старейших билетов львовского трамвая.

"Видимо, вы знаете, что когда-то был 1 и 2 класс перевозки пассажиров? Вашему вниманию билет 2 класса, следовавший по маршруту №10 и стоивший 6 австрийских геллеров. Кстати, сам маршрут и остановки прописаны в самом билете. Очень удобно, не так ли? А вот на обратной стороне можно увидеть настоящую рекламу известного львовского бренда Alojzy Hübner", - говорится в сообщении Львовэлектротранс.

Рекламируемая компания занималась продажей красок и средств для ремонта.

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Владелец билета - Аркадий Шарков.





Во Львове ко Дню независимости отреставрировали ретро-трамвай 1909 модели Sanok SW1. Он ездил по городу в 40-70 годах XX века.