Показали старинные фото галицкого города

Фото: Polona

Gazeta.ua собрала фото Городка Львовской области.

Город расположен над рекой Верещицей в 30 км от Львова. Впервые Городок упоминается в летописях в 1213 году. Он был важным городом Галицко-Волынского княжества. Городок был центром торговли солью и потому назывался Городок соленый или Соляной Городок.

1648 украинские мещане помогли казацкому полку полковника Лаврина Капусты овладеть городом. В 1655 году во время Городоцко-Каменобридской битвы украинские войска под руководством Богдана Хмельницкого победили поляков.

Через Городок проходила первая в Украине железная дорога, соединявшая Львов и Перемышль. В 1871 году Городок стал уездным городом.

Украинское движение в Городке связано с личностью Лонгина Озаркевича. Его дом стал центром культурной жизни города. В 1899-1903 годах в Городке жил писатель Лесь Мартович, в гостях у которого бывали Василий Стефаник и Иван Франко.

Во время Первой мировой войны в августе 1914 года вблизи Городка произошло сражение между австро-венгерскими и российскими войсками. Россияне победили и смогли подойти к Карпатам.

После Ноябрьского чина в городе объявили украинскую власть. Но после ухода украинской армии город заняли поляки.

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В межвоенный период украинские националисты провели в Городке громкую акцию. 30 ноября 1932 г. они напали на польскую почту. Но польские охранники смогли отразиться. Четверо украинцев погибли.

Gazeta.ua показала старинные фото Галича в Ивано-Франковской обл. Самым известным украшением города является замок. Галицкий замок был построен в середине XIV в. По другим данным его построил в 1350-1352 годах волынский воевода Любарт. Он защищал страну от татарских набегов.