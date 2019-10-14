Показали снимки советского Киева

Gazeta.ua публикует подборку советских открыток с фотографиями Киева.
Издатели открыток пытались показать советскую архитектуру города. На фото попали гостиницы, жилые массивы и памятники советской эпохи. Многих из них уже снесли.
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Открытки были напечатаны в 1986 году. Предусматривались для туристов.
В Австрийском государственном архиве хранятся снимки города Галича - современная Ивано-Франковщина. Они сделаны во время Первой мировой войны. Галич был столицей Галицко-Волынского государства в XII-XIII вв. На месте нынешнего города существовал торгово-ремесленный посад.
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