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понедельник, 14 октября 2019 23:14

Показали снимки советского Киева
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Монумент в честь Октябрьской революции
Фото: Gazeta.ua
Софийская площадь
Гостиница "Лыбидь"
Памятник Пушкину
Русановский жилой массив. Гостиница "Славутич"

Gazeta.ua публикует подборку советских открыток с фотографиями Киева.

Издатели открыток пытались показать советскую архитектуру города. На фото попали гостиницы, жилые массивы и памятники советской эпохи. Многих из них уже снесли.

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Открытки были напечатаны в 1986 году. Предусматривались для туристов.

В Австрийском государственном архиве хранятся снимки города Галича - современная Ивано-Франковщина. Они сделаны во время Первой мировой войны. Галич был столицей Галицко-Волынского государства в XII-XIII вв. На месте нынешнего города существовал торгово-ремесленный посад.

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