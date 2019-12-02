Показали самую старую рождественскую открытку

Автор: thehistoryblog.com Показали самую первую коммерческую рождественскую открытку созданную в XIX в.

Самую старую коммерческую рождественскую открытку выставили в музее Чарльза Диккенса в Лондоне.

Идея создания карточки принадлежала сэру Генри Коулу - британском госслужащему, который прославился как организатор Большой выставки в Кристал Пэлэс 1851-го и как основатель музея Виктории и Альберта, сообщает The History Blog.

В 1843 году писатель Чарльз Диккенс опубликовал повесть-сказку "Рождественская песня", чем дал начало "коммерческому Рождеству". Восторженный Коул попросил своего друга - иллюстратора Джона Хорсли разработать веселый дизайн для открытки, которую можно было бы подарить семье, друзьям и знакомым. Хорсли согласился и создал триптих: в центре разместил веселую семью, которая пьет алкогольные напитки. А по-бокам благотворительную раздачу одежды и еды беднякам. Открытка имела надпись "Счастливого Рождества и счастливого Нового года".

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Хорсли напечатал более 1 тыс. экземпляров. Те которые не использовал, пустил в продажу на Олд-Бонд-стрит в Лондоне. Открытка стоили шиллинг - недельную зарплату рабочего. Они были почти недоступными для бедных людей, но через 5 лет вышла дешевая коммерческая открытка, которая вызвала настоящий "рождественский бум".

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