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вторник, 30 июля 2019 15:16

Показали принадлежности, которым писали древние римляне

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В музее археологии Лондона представили обнаруженные в ходе раскопок на Уолбрук-сквер железные стилусы для письма I в. н.э. В то время римский Лондиний считался крупным административным и торговым центром.

Автор: thehistoryblog.com
  Показали стилосы с римскими надписями найденные в Великобритании
Показали стилосы с римскими надписями найденные в Великобритании

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На стилосах присутствуют древние римские надписи испорченные коррозией. Именно поэтому реставраторам понадобилось несколько лет, чтобы прочитать надпись:

ab urbe v [e] n [i] munus tibi gratum adf (e) ro
acul [eat] um ut habe [a] s memor [ia] m nostra (m)
rogo si fortuna dar [e] t quo possem
largius ut longa via ceu sacculus est (v) acuus

"Я приехал из города и привез вам заостренный дар, чтобы вы не забывали меня. Прошу, чтобы удача позволила мне отблагодарить вас так же щедро, но долгим был мой путь и пуст мой кошелек", сообщает The History Blog.

Автор надписи приехал в Лондиний из Рима и привез стилос в качестве подарка адресату. Он понимает, что подарок скромный и объясняет его своими дорожными расходами.

Стилос - заостренные стержни из бронзы или железа - использовались как орудие письма на покрытых воском дощечках и были распространенным предметом быта в античности.

Археологи нашли загадочный артефакт в поселке Чедворт в Великобритании. Он представлял собой осколок зеленого стекла с узорами. Только сейчас ученым удалось определить происхождение предмета.

Результаты анализа, который провели эксперты со всего мира, показали, что артефакт является фрагментом бутылки. Ее создали на прилегающей к Черному морю территории. Использовали для хранения экзотических духов.

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