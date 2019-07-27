Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото

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Показали фото еврейских земледельческих колоний Александровского уезда Екатеринославской губернии в конце XIX века.

Всего там было 10 колоний - Приютное, Роскошная, Богодаровка, Горькая, Новозлатополь, Красноселка, Веселая, Междуречья, Трудолюбовка и Нечаевка, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

На восток Украины приезжали еврейские колонисты из Витебской, Ковенской и Могилевской губерний.

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"В настоящее время население колонии состоит из 33 семей собственно евреев-колонистов, 4 немцев образцовых хозяев и 8 посторонних лиц разных сословий. Колонисты одеваются по городскому: мужчины носят безобразного покроя пиджаки и пальто дешевой ткани часто с разноцветными заплатками. В субботу же или в праздничные дни молодежь одевается щоголевато, а девушки и молодые еврейки наряжаются в атлас, шелк и бархат и кичатся блеском золотых сережек и брошей. Из общественных зданий в колонии есть синагога, запасной хлебный магазин и баня", - говорилось в описании колонии Приютное 1893 года.

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