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суббота, 27 июля 2019 23:13

Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
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Показали еврейские колонии
Фото: Facebook
Показали еврейские колонии
Показали еврейские колонии
Показали еврейские колонии
Показали еврейские колонии

Показали фото еврейских земледельческих колоний Александровского уезда Екатеринославской губернии в конце XIX века.

Всего там было 10 колоний - Приютное, Роскошная, Богодаровка, Горькая, Новозлатополь, Красноселка, Веселая, Междуречья, Трудолюбовка и Нечаевка, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

На восток Украины приезжали еврейские колонисты из Витебской, Ковенской и Могилевской губерний.

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"В настоящее время население колонии состоит из 33 семей собственно евреев-колонистов, 4 немцев образцовых хозяев и 8 посторонних лиц разных сословий. Колонисты одеваются по городскому: мужчины носят безобразного покроя пиджаки и пальто дешевой ткани часто с разноцветными заплатками. В субботу же или в праздничные дни молодежь одевается щоголевато, а девушки и молодые еврейки наряжаются в атлас, шелк и бархат и кичатся блеском золотых сережек и брошей. Из общественных зданий в колонии есть синагога, запасной хлебный магазин и баня", - говорилось в описании колонии Приютное 1893 года.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фотографий самого большого замка Львовщины, которые сделаны в начале ХХ века. Твердыня построена в XV-XVII вв. в Старом Селе - современный Пустомытовский район Львовской области.

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