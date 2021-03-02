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вторник, 02 марта 2021 14:40

Показали, как в музее спасают документы УПА
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Как в Ивано-Франковске работают с архивами УПА
Фото: report.if.ua
Как в Ивано-Франковске работают с архивами УПА
Как в Ивано-Франковске работают с архивами УПА
Как в Ивано-Франковске работают с архивами УПА
Как в Ивано-Франковске работают с архивами УПА

Показали, как в подвале Ивано-Франковского музея освободительной борьбы им. Степана Бандеры, хранят документы УПА.

Сотрудница музея Анна Черний работает с документами УПА, которые 22 января передали из села Тисов возле Болехова Ивано-Франковской области, сообщает "Репортер".

"Тисивские страницы удается сохранить на 80-90 процентов. С этим архивом хорошо работать. Его как нашли, так и передали нам. Местные исследователи ответственно отнеслись и сами не брались разделять. А казаковские архивы нашли в бидоне, его раздолбали, зашла дополнительная влага, и внутри документы были вперемешку с глиной", - рассказала она.

Перед отделением страниц она замачивает сверток документов в воде на 2-3 дня. За все время они сильно спрессовались и высохли. В одном свертке шириной 0,5 см может быть 30-50 страниц. Нужно найти середину, чтобы хорошо их отделить.

"Тут она уже хорошо просматривается. Но еще оставим отмокнуть, так как этот сверток сильно поврежден ржавчиной, и она сделала его твердым", - говорит исследовательница.

Чтобы уничтожить бактерии и очистить бумагу от ржавчины и земли, в воду добавляют лимонную кислоту. Далее страницы сушат на плотных листах бумаги. Потом прессуют.

"Эту рукопись нам удалось хорошо сохранить, потому что написана карандашом. Это такой дневник тех событий. Еще есть документы из Тисова по военной топографии, карты, рисунки. Сложная узкоспециализированная литература. Это еще раз подтверждает, что армия УПА была хорошо подготовлена​​", - показывает Черний один из документов.

Когда она работала над документами из Тисова, то наткнулась на переплет с тайником. Нашла там другие рукописи.

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"Это были записи по санитарным тренировкам. Нарисовали строение тела с подробными подписями. Когда-то старенький воин УПА Дмитрий Верхоляк рассказывал, как его ранило в ноги, и не было как делать перевязки, потому как был бой. Раны загноились. Когда же наконец попал в руки медиков, то санитарка подняла рейвах: как это бойцы не могут оказать себе помощь?! После того начали проводить медицинские тренировки для бойцов", - рассказывает работница музея.

Расчищенные документы будут вычитывать и обрабатывать в музее.

В лесу близ села Тисов и города Болехов Ивано-Франковской области поисковики нашли архив УПА. Он хранился в ящике из-под пулеметных дисков более 70 лет. На архив с помощью металлоискателя наткнулись активисты поисково-исторического клуба "Тустань".

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Дата
02
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