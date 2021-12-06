Показали фото Киева из старинного альбома

Gazeta.ua показала альбом с фотографиями Киева начала XX ст.
Его напечатали в Стокгольме. В альбоме показали основные достопримечательности Киева.
На фото можно увидеть не сохранившиеся здания. Они показывают давнюю застройку Крещатика и цепной мост. На фотографии попали мало застроенные берега Днепра.
В то время в Киеве появилось много достопримечательностей архитектуры. Украинцы инициировали строительство памятника гетману Богдану Хмельницкому.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как жили в Житомире в старину - подборка фото
В то время в городе уже действовал электрический трамвай и фуникулер.
Gazeta.ua собрала рекламные сообщения из книги "Весь Киев".
Книга содержала информацию о жителях украинской столицы, но большую часть издания занимала рекламная информация.
Киев был тогда главным городом генерал-губернаторства. В нем можно получить большинство товаров и услуг. В городе были многочисленные заводы и мастерские.
Комментарии