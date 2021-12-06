Показали фото Киева из старинного альбома

Фото: loc.gov

Gazeta.ua показала альбом с фотографиями Киева начала XX ст.

Его напечатали в Стокгольме. В альбоме показали основные достопримечательности Киева.

На фото можно увидеть не сохранившиеся здания. Они показывают давнюю застройку Крещатика и цепной мост. На фотографии попали мало застроенные берега Днепра.

В то время в Киеве появилось много достопримечательностей архитектуры. Украинцы инициировали строительство памятника гетману Богдану Хмельницкому.

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В то время в городе уже действовал электрический трамвай и фуникулер.

Gazeta.ua собрала рекламные сообщения из книги "Весь Киев". Книга содержала информацию о жителях украинской столицы, но большую часть издания занимала рекламная информация. Киев был тогда главным городом генерал-губернаторства. В нем можно получить большинство товаров и услуг. В городе были многочисленные заводы и мастерские.