Показали древние украшения, которые изготовила человек

В Африке обнаружили древнейшее ожерелье. Фото: Daily Mail

В Марокко археологи нашли древнейшие украшения.

Обнаружили ожерелье из морских улиток возрастом 150 тыс. лет, сообщает Daily Mail.

Его нашли в пещере возле портового города Эс-Сувейра.

Украшения создали в эпоху палеолита. Это означает, что уже тогда люди невербально общались и самовыражались.

Бусы сделаны из панцирей морских улиток размером около 12,7 мм. В каждой бусине есть отверстие.

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Украшения помогают антропологам лучше понять первобытных людей. Вместо того чтобы украшать себя углем или охрой, они решили создать что-то более долговечное.

Ожерелье могло быть средством самоидентификации кланов.

В руинах Саньсиндуй на юго-западе Китая археологи обнаружили золотую маску. Маску нашли летом, но только сейчас о ней стало известно. Всего на этом месте обнаружили более 500 артефактов.