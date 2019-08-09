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суббота, 10 августа 2019 02:25

Показали быт первых американских поселенцев
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В течение почти тридцати лет Братчер документировал процесс заселения Великих равнин в суровых условиях песчаных холмов Небраски
Фото: cameralabs.org
В течение почти тридцати лет Братчер документировал процесс заселения Великих равнин в суровых условиях песчаных холмов Небраски
В течение почти тридцати лет Братчер документировал процесс заселения Великих равнин в суровых условиях песчаных холмов Небраски
В течение почти тридцати лет Братчер документировал процесс заселения Великих равнин в суровых условиях песчаных холмов Небраски
В течение почти тридцати лет Братчер документировал процесс заселения Великих равнин в суровых условиях песчаных холмов Небраски

Фотограф с Вирджинии Соломон Д. Батчер оставил бесценное сокровище для потомков. Сохранил историю американского штата Небраска в 3, 5 тыс. негативах на стеклянных пластинах. В течение почти 30 лет он документировал процесс заселения Великих равнин в суровых условиях песчаных холмов Небраски.

Документировал жизнь пионеров Великих равнин между 1886 и 1912 годами. Мужчина запомнил становление первых фермерских хозяйств и строительство нового американского образа жизни, пишет Сameralabs.

Родился в 1856 году. Школу закончил 1874 году в Иллинойсе, куда переехал с семьей. Учился у мастера искусства и науки фотографии. После этого поступил в военную школу, но проучился всего один семестр и следующие четыре года работал коммивояжером в Огайо.

В 1886 году решил создать фотографическую историю округа Кастер. За две недели договорился с 75 фермерами, чтобы сфотографировать их для истории. Отец фотографа согласился одолжить ему фургон, и Батчер отправился в сложное путешествие, которое стало наследием национальной значимости. Часами добирался по бездорожью от дома к дому. Часто распечатками расплачивался за еду, ночлег и конюшню для своих лошадей.

На фото остались поселенцы, полные решимости начать новую жизнь в прериях. Они ютились в дерновых домиках, возводили хозяйственные пристройки, обрабатывали дикие целинные земли и строили усадьбы. Это была тяжелая эпоха для Американского Запада.

Батчер продолжал фотографировать с 1886 по 1911 год. Успех его сборника "Истории пионеров округа Кастер, штат Небраска", выпущенного 1901 году, стал самым большим прижизненным достижением автора.

Батчер переезжал с места на место, а перевозить огромные стеклянные пластины становилось сложнее. Обратился к Историческому обществу Небраски. Через год выкупили его коллекции.

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Соломон Батчер умер, не осознав значимость своих фотографий. Коллекция оцифрованных работ хранится в фондах Библиотеки Конгресса США.

В 1860-х годах, после того как правительство США вынудило многие индейские племена покинуть свои традиционные земли и переселиться в резервации, появилась возможность развития сельского хозяйства на новых землях. Согласно Акту о Гомстедах, тысячи поселенцев прибыли в Небраску, чтобы занять выделенные им федеральным правительством земли под фермерские хозяйства. Быстрый рост населения позволили территории претендовать на права штата. В течение 1870-х годов население Небраски быстро росло. Новых поселенцев привлекали несколько факторов, среди которых можно выделить обширные пространства прерий, подходящие для разведения крупного рогатого скота, а также усовершенствование технологий сельского хозяйства в сочетании с благоприятным для земледелия климатом Небраски. Вследствие этого, Небраска стала одним из первых фермерских штатов. К 1880 году население Небраски насчитывало уже более 450 тыс. человек.

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