Подростки нашли кувшин с золотыми монетами

Молодые волонтеры на археологических раскопках в центре Израиля нашли 425 золотых монет.
Они пролежали в глиняном кувшине 1100, передает ВВС.
Большинство монет относятся к раннему исламского периода. Тогда регион был частью халифата Аббасидов.
Найденных денег было бы достаточное, чтобы купить роскошный дом в одном из городов халифата.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали поселение древних христиан
"Человек, который закопал этот клад 1100 лет назад, видимо, планировал забрать его, а также закрепил сосуд гвоздем, чтобы он не сдвинулся с места", - говорит руководитель раскопок Лиат Надав-Зив и Эли Хаддад из Israel Antiquities.
Эксперт по монетам Роберт Кул сообщил, что клад состоял из золотых динаров и 270 маленьких фрагментов золота.
Древнейшую мыловарню возрастом 1,2 тыс. лет обнаружили в бедуинской деревне в древнем городе Рахат на юге Израиля.
Комментарии