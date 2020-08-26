Подростки нашли кувшин с золотыми монетами

В Израиле нашли клад. Фото: Reuters

Молодые волонтеры на археологических раскопках в центре Израиля нашли 425 золотых монет.

Они пролежали в глиняном кувшине 1100, передает ВВС.

Большинство монет относятся к раннему исламского периода. Тогда регион был частью халифата Аббасидов.

Найденных денег было бы достаточное, чтобы купить роскошный дом в одном из городов халифата.

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"Человек, который закопал этот клад 1100 лет назад, видимо, планировал забрать его, а также закрепил сосуд гвоздем, чтобы он не сдвинулся с места", - говорит руководитель раскопок Лиат Надав-Зив и Эли Хаддад из Israel Antiquities.

Эксперт по монетам Роберт Кул сообщил, что клад состоял из золотых динаров и 270 маленьких фрагментов золота.

Древнейшую мыловарню возрастом 1,2 тыс. лет обнаружили в бедуинской деревне в древнем городе Рахат на юге Израиля.