Под жилым домом нашли древнеримскую погребальную камеру

В ходе реконструкции частного дома в города Кармона, Испания, случайно обнаружили незыблемую древнеримскую погребальную камеру. Ее построили около 1 тыс. лет назад для хранения урн с прахом.

В стене колумбария нашли 8 ниш, 6 из которых содержат урны. Они изготовлены из 3-х материалов: разного типа известняка и стекла. Стеклянные урны размещены внутри защитных свинцовых емкостей. Некоторые из них подписаны, вероятно, содержат имена умерших, сообщает The History Blog.

Автор: thehistoryblog.com Римскую погребальную камеру обнаружили случайно, в ходе ремонтных работ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем награждали римских воинов за 25 лет службы

В самых урнах находится зола и костные фрагменты. Также флаконы, которые использовали для хранения масла и духов. На полу нашли чаши, тарелки и керамику.

Камера находится в хорошем состоянии. Своды и стены окрашены красными линиями.

"Все это произошло очень быстро, но наше намерение - держать палату открытой, хранить ее, защищать и как-то включать в дом", - отметил владелец здания Хосе Авилес.

Артефакты будут переданы в местный археологический музей.

Свинцовый саркофаг древнеримской эпохи обнаружили археологи-медиевисты в историческом центре Гранады, Испания. Раскопки проводили под зданием Вилламена. Это современное здание, в котором находится банк и жилой комплекс. Рядом со зданием располагается Гранадский собор, который долгое время служил тюрьмой испанской инквизиции.