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четверг, 26 ноября 2020 18:18

Под тающим льдом нашли стрелы, которым 6 тыс. лет

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Под тающим льдом нашли стрелы, которым 6 тыс. лет
Тающие ледники обнажают все больше хорошо сохранившихся древних артефактов Фото: dailymail.co.uk

В тающем леднике Langfonne, норвежского массива Ютунхеймен, ученые обнаружили стрелы возрастом 6 тыс. лет и остатки убитых охотниками животных.

Всего изо льда удалось изъять 68 уцелевших находок. На стрелах сохранились даже остатки смолы и ниток, благодаря которым наконечники крепили к древку, сообщает Daily Mail.

Сами наконечники изготовляли из железа, кварцита, сланца, костей и даже ракушек. Древнейшие создали в V тыс. до н.э., а остальные около 700 лет назад.

Кроме стрел, подо льдом нашли обувь возрастом 3 тыс. лет, остатки ткани в которой хранили мясо и множество костей северных оленей. В те времена на Ютунхеймене на животных активно охотились.

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Недавно археологи наткнулись на ценные для науки артефакты в Альпийских горах. Стоянку древних людей обнажил тающий ледник. На ней нашли веревку, возрастом 6 тыс. лет, деревянную фигурку и шнурованные ботинки с останками человека, умершего около 2,8 тыс. лет назад, и сотни других вещей.

"Климатические изменения создают колоссальные проблемы, но и у них есть некоторые плюсы. Например, сегодня активно развивается ледниковая археология. Огромные массивы льда исчезают, открывая тысячелетние сокровища", - отмечали исследователи.

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