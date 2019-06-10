Под полом дома нашли клад

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Сокровище XV века обнаружили археологи Национального института INRAP. Они осмотрели дом в аббатстве Сен-Бенин во французском городе Дижон и нашли серебряные и золотые монеты. Спрятал их владелец под полом дома.

Всего с поврежденной сундуки получили 34 монеты - 10 золотых и 24 серебряных. Коррозия объединила их в цельный слиток.

Ученым удалось отделить и восстановить их. Все монеты созданы дворами Италии и Священной Римской империи. Древнейшая монета в коллекции выпущена Брабантом между 1432-м и 1467 годами.

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Сокровище имеет значительную нумизматическую ценность, поскольку эти монеты известны только в небольшом количестве.

Также в сундуке нашли свадебный медальон с инициалами "V" и "C". Созданный из недорогих металлов. Это говорит о том, что владельцы были богаты, но не входили в высшей слои французского общества.

Реставраторы немецкой церкви в Майнце случайно наткнулись на остатки древнеримской базилики VI в. Тогда этот собор считался одним из важнейших религиозных объектов Европы. Базилика была построена римлянами в 660-м, что делает ее одной из старейший церквей Германии. Церковь служила римлянам как источник распространения христианской веры среди германских языческих племен