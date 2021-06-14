Под ледником нашли поселение викингов

В Норвегии нашли древнее поселение. Фото: Secrets of the Ice

Норвежские археологи обнаружили в районе перевала Лендбрен разрушенное поселение.

Оно состоит из 21 жилья. Относится к 750-1150 годам. Это эпоха викингов, сообщает Secrets of the Ice.

Археологи нашли остатки саней, мертвых животных, одежду и предметы быта. Они лежали под ледником, который растаял.

Исследователи датировали поселение с помощью радиоуглеродного анализа.

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В селе могли жить круглый год. Его не использовали только летом. Анализы пыльцы из соседнего болота свидетельствуют, что земледелие здесь возникло около 300 года. Дома также могли использовать охотники на северных оленей.

Норвежские археологи исследовали древнюю коробку для свечей. Ее обнаружили в 2019 году на перевале Лендбрен. Коробку изготовили из сосны 400-500 лет назад.