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Под ледником нашли коробку для свечей

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Под ледником нашли коробку для свечей
Под ледником нашли древние артефакты. Фото: Secrets of the Ice

Норвежские археологи исследовали древнюю коробку для свечей.

Ее обнаружили в 2019 году на перевале Лендбрен. Коробку изготовили из сосны 400-500 лет, сообщила Secrets of the Ice.

Коробку нашли на месте растаявшего ледника. Археологи обнаружили там сотни различных артефактов с 2011 года.

Результаты исследования показали, что ящик изготовлен из сосны. Радиоуглеродная датировка отнесла находку к 1475-1635 годам. Сотрудники Музея культурной истории в Осло помогли установить, что хранили в коробке. С помощью их анализа на внутренних стенках нашли остатки пчелиного воска.

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Аналогичные ящики уже находили в Норвегии. Но не знали об их существовании 400-500 лет назад. Предполагается, что жители высокогорных сел использовали их для переноса свечей. Крестьяне занимались в горах скотоводством и пересекали перевал, чтобы добраться до летних пастбищ.

В поле на территории провинции Эстфолл в Норвегии нашли семь древних подвесок. Исследователи считают, что их принесли в жертву представители знати 1,5 тыс. лет назад. Всего археологам известно около 900 таких подвесок. Их изготавливали в Скандинавии и иногда переправляли в Британию и Германию.

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