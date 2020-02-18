Под церковью обнаружили стену из человеческих костей

 
Ексклюзивы
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 594
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
1 Просмотров: 477
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4 Просмотров: 5076
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2412
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 909
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1386
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2250
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2448
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5355
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4401
Фото
Все фото
20
8
20
9
18
Кто жил в Тбилиси в начале XX в. - подборка фото
Кто жил в Тбилиси в начале XX в. - подборка фото
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит
Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит
Какими были итальянские крестьяне 120 лет назад - подборка фото
Какими были итальянские крестьяне 120 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 594
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 909
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 972
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2538
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 819
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
вторник, 18 февраля 2020 10:02

Под церковью обнаружили стену из человеческих костей

  Комментировать

Археологи раскопали стены из человеческих костей в соборе Сен-Баво в городе Гент, Бельгия. Отмечают, что ужасные сооружения создали в XVII в. из остатков, которым на тот момент было 200 лет.

Стены состояли из бедренных и берцовых костей взрослых людей. Пустоты между ними заполнили черепами, в большинстве случаев разбитыми, сообщает The Brussels Times.

Исследователи предположили, что стену построили при расчистке старого кладбища, что рухнуло. Вероятно, жителям города понадобилось место для новых могил, и старые решили уничтожить. Но скелеты нельзя было просто выбросить, так как церковная традиция и вера в воскресение запрещали подобный вандализм, поэтому их составили в некое подобие стены.

"Подобного явления в Бельгии мы еще не встречали, - сказала руководитель проекта Жаниек де Гризе. - Есть похожие примеры в других странах, например катакомбы Парижа. Но в этом случае, находка Гента не станет туристической достопримечательностью. Кости уберут".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Парижа нашли кладбище эпохи Средневековья

Автор: Ruben Willaert
  Под церковью обнаружили стену из человеческих костей XV в.
Под церковью обнаружили стену из человеческих костей XV в.

Автор: Ruben Willaert
  Под церковью обнаружили стену из человеческих костей XV в.
Под церковью обнаружили стену из человеческих костей XV в.

В июне 2019 года реставраторы немецкой церкви в Майнце случайно наткнулись на остатки древнеримской базилики VI в. Тогда этот собор считался одним из важнейших религиозных объектов Европы. Под полом обнаружили саркофаг, который весил 700 кг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под церковью обнаружили стену из человеческих костей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

У крестьян начали отбирать землю

Президент побыл на посту 45 минут

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 30177
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 26713
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 24966
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 19305
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус Просмотров: 16066
История
У крестьян начали отбирать землю
У крестьян начали отбирать землю
 Просмотров: 54
Президент побыл на посту 45 минут
Президент побыл на посту 45 минут
 Просмотров: 1143
В центре города нашли подземный ход
В центре города нашли подземный ход Просмотров: 1800
Провалилась громкая премьера
Провалилась громкая премьера
 Просмотров: 846
Расстреляли украинского полковника
Расстреляли украинского полковника
 Просмотров: 4140
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
4
Зеленский не будет капитулировать - Портников
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
2
Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась
Голосов: 138
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua