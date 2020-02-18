Археологи раскопали стены из человеческих костей в соборе Сен-Баво в городе Гент, Бельгия. Отмечают, что ужасные сооружения создали в XVII в. из остатков, которым на тот момент было 200 лет.

Стены состояли из бедренных и берцовых костей взрослых людей. Пустоты между ними заполнили черепами, в большинстве случаев разбитыми, сообщает The Brussels Times.

Исследователи предположили, что стену построили при расчистке старого кладбища, что рухнуло. Вероятно, жителям города понадобилось место для новых могил, и старые решили уничтожить. Но скелеты нельзя было просто выбросить, так как церковная традиция и вера в воскресение запрещали подобный вандализм, поэтому их составили в некое подобие стены.

"Подобного явления в Бельгии мы еще не встречали, - сказала руководитель проекта Жаниек де Гризе. - Есть похожие примеры в других странах, например катакомбы Парижа. Но в этом случае, находка Гента не станет туристической достопримечательностью. Кости уберут".

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Автор: Ruben Willaert Под церковью обнаружили стену из человеческих костей XV в.

Автор: Ruben Willaert Под церковью обнаружили стену из человеческих костей XV в.

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