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пятница, 02 апреля 2021 08:20

Писателя выпустили из психиатрической больницы

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Писателя выпустили из психиатрической больницы
Прижизненное издание романа "Жустина, или несчастье благотворительности" вышло 1791-го. Фото: Greek Public domain

Французский писатель маркиз де Сад 2 апреля 1790-го вышел на свободу из психиатрической больницы. Всего провел в таких заведениях около 32 лет своей жизни.

Потомок графа Альфонс Франсуа де Сад подростком начал ходить в публичные дома. Соблазнил нищую, изнасиловал, выпорол, раны залил воском. В другой раз подсыпал возбуждающее вещество 3 проституткам. Вместе со слугой устроил оргию. По документам, маркиз предложил девушкам заняться содомией. Женщины отравились и пожаловались в суд.

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Под именем графа де Мазана уехал в Италию, где занимался изучением оккультных наук, написал труды о науке и искусстве. 1782-го де Сад закончил работу над своим первым сборником литературных произведений. Самое известное произведение этого сборника - "Диалог между священником и умирающим".

Через 3 года в тюрьме Бастилия начал писать роман "120 дней Содома". За 37 дней закончил работу над манускриптом, который был написан на рулоне туалетной бумаги длиной около 20 м.

При взятии Бастилии камера де Сада была разграблена и много рукописей было сожжено.

13 лет он содержится в заключении в замке Венсенн. Во время Французской революции 1789-го с маркиза сняли все обвинения. Он ставил свои пьесы в театре.

Интерес к женщинам потерял только на склоне лет. Умер от астматического приступа в сумасшедшем Шарантоне 1814-го. Похоронили на кладбище Сен-Морис в Париже.

Восставшие парижане 14 июля 1789 взяли штурмом королевскую укрепленную тюрьму Бастилию, символ тирании династии Бурбонов. Сейчас это национальный праздник Франции.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
02
апреля

Писателя выпустили из психиатрической больницы

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