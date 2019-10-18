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пятница, 18 октября 2019 15:26

Писатель написал роман, в котором пожарные сжигают книги

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Писатель написал роман, в котором пожарные сжигают книги
Рэй Брэдбери написал "451 градус по Фаренгейту" в Калифорнийском Университете в Лос-Анджелесе. Фото: UCLA

В США вышла в мир 20 октября 1953 года антиутопия Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту". Книга стала культовой.

Американский фантаст родился 22 августа 1920 года в небольшом городе Иллинойса, Уокиган. В 1930-х годах, в период Великой Депрессии, его семья переехала в Лос-Анджелес. Будущий автор "Марсианские хроники" и "451 градуса по Фаренгейту" после окончания школы так и не поступил в колледж.

Брэдбери впервые попробовал себя в дешевых журналах, печатали фантастическую прозу. Первый успех ему принесли "Хроники". А "451 градус", напечатанный в Playboy в первой половине 1950-х годов, принес Брэдбери всемирную славу.

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Название романа ссылается на температуру 451°F (233°C), которая, по мнению Брэдбери, является температурой самовоспламенения бумаги. Роман рассказывает о тоталитарном обществе, в котором литература запрещена, а пожарные должны сжигать все запрещенные книги, которые обнаружат, вместе с домами. Автор описал людей, которые потеряли связь друг с другом, с природой, с интеллектуальным наследием человечества.

После выхода романа для автора начался ливень наград и премий, сопровождавшей Рея до последних лет жизни. В 1954 - награда Национального института искусств и литературы. Дважды ему присуждалась премия О. Генри. Был лауреатом медали Национальной книжной фонда. Брэдбери - автор 79 фантастических сборников. Жил в Лос-Анджелесе, там умер в 2012 году.

Новый код статуса интернет-цензуры назовут в честь известного романа Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

Автор: Ольга Васькив
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18
октября

Писатель написал роман, в котором пожарные сжигают книги

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