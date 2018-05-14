Петр Дорошенко приказал свою жену отправить в монастырь за измену

14 мая 1627 родился Петр Дорошенко. Фото: Znaj.ua

14 мая 1627 года в Чигирине родился внук гетмана Михаила Дорошенко, сын Дорофея и Марии Дорошенко Петр Дорошенко. В будущем он станет гетманом Войска Запорожского.

Дорошенко учился в Киево-Могилянской коллегии, знал латинский и польский языки. С 20 лет жил на Сечи, в 30 лет был назначен полковником Прилуцким. Выполнял дипломатические поручения Богдана Хмельницкого, вел переговоры со шведским правительством, возглавлял делегацию в Москву в 1659-1660 годах. После смерти Хмельницкого Петр Дорошенко принял сторону Ивана Выговского.

В 1665 году Петра Дорошенко избрали гетманом. Он занимал должность 11 лет.

13 января 1667 года Москва заключила с Речью Посполитой Андрусовское соглашение. Россия оставила себе оккупированные земли Левобережной Украины, Правобережную отдала Польше. С этого времени Петр Дорошенко занялся объединением Украины. 1669 на сторону Дорошенко перешел Иван Сирко и они провели ряд успешных походов. После убийства гетмана Левобережной Украины Ивана Брюховецкого Дорошенко стал гетманом всей Украины.

Дорошенко впервые ввел профессиональную наемную армию, бойцов которой называли сердюками или компанийцами.

18 июля 1672 под Белой Церковью сердюки Дорошенко разбили польскую армию. После этого поляки согласились отдать казакам Украину "в древних границах" - Подолье и казацкую Украину.

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В этот момент Петр Дорошенко узнал, что его молодая жена Ефросиния ему изменила. Гетман передал власть Демьяну Многогрешному и поехал домой. В это время Многогрешный заключил соглашение с Москвой и стал гетманом Северским.

19 сентября 1676 в Чигирине Дорошенко передал правительство и гетманские клейноды Ивану Самойловичу. Поселился в Соснице на Черниговщине, Ефросинию отправил в монастырь.

Впоследствии по требованию царского правительства выехал в Москву. В 1679-1682 годах Дорошенко назначили Вятским воеводой и он жил в Вятке. Последние годы жизни Дорошенко провел в селе Ярополец под Москвой.

Умер Петр Дорошенко 19 ноября 1698 на 71-м году жизни. Похоронен на церковном кладбище Яропольца. Могила сохранилась до наших дней. Правнучка гетмана Наталья Гончарова стала женой русского поэта Александра Пушкина.

21 апреля 1597 в Варшаве казнили казацкого предводителя Северина Наливайко. Существует несколько версий, как погиб казак: его четвертовали или сожгли живьем в медном быке.