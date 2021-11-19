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воскресенье, 21 ноября 2021 08:21

Первый воздушный шар с людьми летал 25 мин. - как это было

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Первый воздушный шар с людьми летал 25 мин. - как это было
Художники создали изображение монгольфера с описанием его технических параметров. Гравюра 1786г.

В небо над Парижем 21 ноября 1783-го поднялся первый воздушный шар с людьми на борту. До этого времени пули привязывали цепями к опоре на земле.

Физик Жан Франсуа де Розье и маркиз Франсуа Лоран д'Арланд совершили полет над городом на шаре братьев Монгольфье. Через 25 мин пролетели 9 км.

Полет состоялся в присутствии большого количества зрителей. Физик и маркиз поднялись на шаре диаметром 15,5 м с территории Булонского леса и успешно приземлились. Получили специальное разрешение короля. До этого в полет на непривязанном шаре рекомендовали отправлять только заключенных, а не вельмож.

До этого в сентябре в присутствии французского короля Людовика XVI братья Монгольфье совершили запуск воздушного шара с животными в корзине. Шар пролетел 2 км. Их стали называть "монгольфьеры" – льняные мешки, покрытые слоем бумаги и наполненные горячим дымом.

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Из-за недостатков монгольфьеры впоследствии уступили место шарльерам - аэростатам, наполняемым водородом. Однако во второй половине XX века благодаря разработке новых огнеупорных материалов и баллонных газовых водок монгольфьеры снова стали популярны.

24 сентября 1784-го в Лионе в воздух поднялась первая женщина - госпожа Тибль в присутствии шведского короля Густава III достигла высоты 2700 м. и продержалась в воздухе 142 мин.

Шар "Глобус" наполнен водородом с пилотами за более двух часов пролетевшего расстояние в 44 км – от Парижа до села на окраине 2 декабря 1783 года. Это первый пилотируемый полет на шаре.

Полет был успешен, но шар приземлился у деревни. Более трехсот крестьян с вилами, граблями, палками и ножами прибежали к месту приземления с криками "Монстр! Идем убивать монстра!". Они пронзили и порезали шар на куски.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
ноября

Первый воздушный шар с людьми летал 25 мин. - как это было

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