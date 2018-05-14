Первый украинец в международном ПЕН-клубе имел прозвище "Леопард"

Выставка "На горе. Игорь Костецкий и время" художественного безвизовых "пройдет в Музее книги и книгопечатания Украины 15 мая - 7 июня Фото: facebook.com/Books.and.Printing.Museum

Выставка "На горе. Игорь Костецкий и время "художественного безвизовых" откроют в Музее книги и книгопечатания Украины 15 мая в 18.30. Игорь Костецкий (1913-1983) был первым украинском-членом Международного ПЕН-клуба.

Он не мог приспособиться к насаждаемому в СССР образу. Хотел свободы и нашел ее только в немецких лагерях перемещенных лиц. Здесь эмиграционная среда считала его чудаком-экспериментатором, который творит непонятные новеллы и драмы. После неприятия он продолжал писать на украинском в ящик и немецком для театральных и радиоспектаклей. Все, что оставалось европейском писателю с именем Eaghor G. Kostetzky и прозвищем "Леопард" - стать мостиком между украинской и мировой литературы. Создал более 35 уникальных книг в издательстве, названном в честь винницкой "дачи Костецких" - "На горе".

Выставка "На горе" предлагает окунуться в мир искусства одной из самых загадочных фигур украинской литературы ХХ века - спасителя Гребинчиного перевода "Гамлета", создателя раздражающих "камбрбумов", сюрреалиста и экспрессиониста европейского масштаба. Он легко находила язык со Станиславом Ежи Ленцу, Казимиром Эдшмид или Эзрой Паунда. История Костецкого доказывает полноценное существование "художественного безвизовых" для украинцев. Его возможностями сумели воспользоваться лишь единицы.

На выставке представлены раритетные издания "На горе", уникальные архивные документы, фотографии, рисунки и образы, сопровождающие Костецкого в течение жизни. Музейный проект будет сопровождаться лекциями и чтением, призванными открыть широкий художественный кругозор европейского по духу украинца.

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Организовать выставку взялись Музей книги и книгопечатания Украины, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Институт литературы имени Т. Шевченко НАН Украины, фестиваль "Острів Європа" и Украинский центр Международного ПЕН-клуба.

Игорь Костецкий знал, что деятельность Международного ПЕН-клуба как писательской правозащитной организации была в СССР запрещена. Официально украинский ПЕН-клуб был создан в 1989 году - во время горбачевской "перестройки". Однако активная деятельность началась фактически в 2010 - с избранием нового руководства во главе с известным философом, эссеистом и правозащитником Мирослав Маринович. 2014 организацию возглавил писатель и публицист Николай Рябчук. Среди приоритетов Украинского центра Международного ПЕН - отстаивание свободы слова и выражения, поддержка миноритарных языков и культур, противостояние российской дезинформации, в частности на международном уровне, защита украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму.

Выставка "На горе. Игорь Костецкий и время "художественного безвизовых" будет действовать до 7 июня. 14-26 июня будет находиться в Литературно-мемориальном музее Михаила Коцюбинского в Виннице.

Игорь Костецкий родился 14 мая 1913 в Киеве в семье оперного певца Вячеслава Мерзлякова и чиновницы Натальи Костецкий. Его записывают Игорем, но дома называют Юрой. В 1919-м Мерзляковы переезжают в Винницу. Поселяются на Старогородской даче деда Валерьяна, что он построил по эскизу друга, художника Василия Кричевского. Игорь Костецкий заканчивает Украинский трудовую школу в Киеве, после нее - водный техникум. С 1933 года учится в Ленинграде в творческой студии при Большом драматическом театре. За два года начинает обучение в Российском институте театрального искусства в Москве. В течение двух лет руководит работой драмкружка в Перми.