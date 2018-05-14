Первый украинец в международном ПЕН-клубе имел прозвище "Леопард"

 
Ексклюзивы
1/5
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
2 Просмотров: 297
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
1 Просмотров: 1404
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
1 Просмотров: 216
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 4860
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1251
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 2025
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 45891
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1368
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 972
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2673
Фото
Все фото
4
5
6
5
11
Исследовали яму с отрубленными головами
Исследовали яму с отрубленными головами
В тайнике нашли заминированный бидон с документами ОУН
В тайнике нашли заминированный бидон с документами ОУН
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии
Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии
Что делать с мужем после работы - советы женских изданий 1930-50-х
Что делать с мужем после работы - советы женских изданий 1930-50-х
Видео
Все видео
Как во Львове делали игрушки - видео
Как во Львове делали игрушки - видео
В Крыму задержали украинского режиссера
В Крыму задержали украинского режиссера
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12969
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3150
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8667
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 7002
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2223
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 мая 2018
Просмотров: 180
Талант до математики
— Такий кошмар наснився, — за кілька років до смерті мати прокинулася серед ночі. — Боже, який жах! Я зіскочив із ліжка. ...
понедельник, 14 мая 2018 23:40

Первый украинец в международном ПЕН-клубе имел прозвище "Леопард"

  Комментировать
Первый украинец в международном ПЕН-клубе имел прозвище &quot;Леопард&quot;
Выставка "На горе. Игорь Костецкий и время" художественного безвизовых "пройдет в Музее книги и книгопечатания Украины 15 мая - 7 июня Фото: facebook.com/Books.and.Printing.Museum

Выставка "На горе. Игорь Костецкий и время "художественного безвизовых" откроют в Музее книги и книгопечатания Украины 15 мая в 18.30. Игорь Костецкий (1913-1983) был первым украинском-членом Международного ПЕН-клуба.

Он не мог приспособиться к насаждаемому в СССР образу. Хотел свободы и нашел ее только в немецких лагерях перемещенных лиц. Здесь эмиграционная среда считала его чудаком-экспериментатором, который творит непонятные новеллы и драмы. После неприятия он продолжал писать на украинском в ящик и немецком для театральных и радиоспектаклей. Все, что оставалось европейском писателю с именем Eaghor G. Kostetzky и прозвищем "Леопард" - стать мостиком между украинской и мировой литературы. Создал более 35 уникальных книг в издательстве, названном в честь винницкой "дачи Костецких" - "На горе".

Выставка "На горе" предлагает окунуться в мир искусства одной из самых загадочных фигур украинской литературы ХХ века - спасителя Гребинчиного перевода "Гамлета", создателя раздражающих "камбрбумов", сюрреалиста и экспрессиониста европейского масштаба. Он легко находила язык со Станиславом Ежи Ленцу, Казимиром Эдшмид или Эзрой Паунда. История Костецкого доказывает полноценное существование "художественного безвизовых" для украинцев. Его возможностями сумели воспользоваться лишь единицы.

На выставке представлены раритетные издания "На горе", уникальные архивные документы, фотографии, рисунки и образы, сопровождающие Костецкого в течение жизни. Музейный проект будет сопровождаться лекциями и чтением, призванными открыть широкий художественный кругозор европейского по духу украинца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии

Организовать выставку взялись Музей книги и книгопечатания Украины, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Институт литературы имени Т. Шевченко НАН Украины, фестиваль "Острів Європа" и Украинский центр Международного ПЕН-клуба.

Игорь Костецкий знал, что деятельность Международного ПЕН-клуба как писательской правозащитной организации была в СССР запрещена. Официально украинский ПЕН-клуб был создан в 1989 году - во время горбачевской "перестройки". Однако активная деятельность началась фактически в 2010 - с избранием нового руководства во главе с известным философом, эссеистом и правозащитником Мирослав Маринович. 2014 организацию возглавил писатель и публицист Николай Рябчук. Среди приоритетов Украинского центра Международного ПЕН - отстаивание свободы слова и выражения, поддержка миноритарных языков и культур, противостояние российской дезинформации, в частности на международном уровне, защита украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму.

Выставка "На горе. Игорь Костецкий и время "художественного безвизовых" будет действовать до 7 июня. 14-26 июня будет находиться в Литературно-мемориальном музее Михаила Коцюбинского в Виннице.

Игорь Костецкий родился 14 мая 1913 в Киеве в семье оперного певца Вячеслава Мерзлякова и чиновницы Натальи Костецкий. Его записывают Игорем, но дома называют Юрой.

В 1919-м Мерзляковы переезжают в Винницу. Поселяются на Старогородской даче деда Валерьяна, что он построил по эскизу друга, художника Василия Кричевского.

Игорь Костецкий заканчивает Украинский трудовую школу в Киеве, после нее - водный техникум. С 1933 года учится в Ленинграде в творческой студии при Большом драматическом театре. За два года начинает обучение в Российском институте театрального искусства в Москве. В течение двух лет руководит работой драмкружка в Перми.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первый украинец в международном ПЕН-клубе имел прозвище "Леопард"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 110733
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 45891
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму 3 Просмотров: 28015
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
31
 Просмотров: 25292
Цены на газ могут вырости
Цены на газ могут вырости 25 Просмотров: 24680
История
Под слоем вулканической лавы раскопали лошадь
Под слоем вулканической лавы раскопали лошадь Просмотров: 243
Поляки основали концлагерь для украинцев на месте филиала Аушвица
Поляки основали концлагерь для украинцев на месте филиала Аушвица
 Просмотров: 783
Исследовали яму с отрубленными головами
Исследовали яму с отрубленными головами
4
 Просмотров: 3015
Петр Дорошенко приказал свою жену отправить в монастырь за измену
Петр Дорошенко приказал свою жену отправить в монастырь за измену
 1 Просмотров: 1017
В тайнике нашли заминированный бидон с документами ОУН
В тайнике нашли заминированный бидон с документами ОУН
5
 Просмотров: 2097
Больше всего комментируют
25
Цены на газ могут вырости
11
"Имидж просто ужасный" - в ЕС сделали жесткое заявление об Украине
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
6
Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки
Голосов: 552
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua