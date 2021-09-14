Первый антибиотик выделили из грибов

Микробиолог Флеминг назвал выделенную из грибов вещество пенициллином. Фото: http://medrada.in.ua

Английский микробиолог Александр Флеминг 15 сентября 1928-го выделил первый в мире антибиотик - пенициллин. Открытие пенициллина уменьшило процент смертности от бактериальной пневмонии у солдат с 18% до 1%. Пенициллин также лечил дифтерию, гангрену, пневмонию, сифилис и туберкулез.

В 1928-м Флеминг избран профессором бактериологии, исследователь изучал свойства стафилококков. Часто его лаборатория часто оставалась очень неопрятной. Когда Флеминг вернулся в лабораторию после отпуска, заметил, что на одной пластине с культурами появились плесневые грибы. Присутствующие там колонии стафилококков были уничтожены. А другие колонии сохранились в норме. Флеминг засчитал грибки, которые выросли на пластине с его культурами, к роду пеницилловой. Назвал выделенное вещество пенициллином.

Хотя Флеминг и видел большой потенциал этого открытия, не смог изолировать активную антибактерию пенициллина. Ему также не удавалось испытать его на людях. Флеминг описал свое открытие в статье, так никого и не заинтересовала.

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В разгар Второй мировой войны, два ученые Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн начали исследования, работая с пенициллином. Ученые создали порошок, который хранил антибактериальное силу несколько днив.12 февраля 1941-го полицейский Альберт Александр получил первую дозу пенициллина. Уже через несколько дней лечения от опасной инфекции ему стало лучше.

Сейчас пенициллин назначают пациентам с бактериальными инфекциями: пневмонией, острым фарингитом, менингитом, сифилисом и гонореей. Пенициллин убивает бактерию и препятствует ее дальнейшему развитию и размножению.

Массовое производство инсулина началось 15 апреля 1923-го. За это врачу Фредерик Бантинг присудили Нобелевскую премию. Медик за год до этого сделал инъекцию изобретенного им инсулина 14-летнему мальчику Леонардо Томпсону. Тот страдавшему тяжелой ювенильной формой сахарного диабета. Его поджелудочная железа не производила достаточно инсулина. Без лечения больные быстро умирали. Опыт оказался неудачным - экстракт был недостаточно очищенным, что привело к развитию аллергии. Временно инъекции инсулина были приостановлены.