Первый африканский алмаз нашел сын фермера

В Южной Африке до сих пор добывают половину мировых запасов алмазов в мире. Фото: https://afrika-raj.ru

В Южной Африке 6 декабря 1869-го открыли залежи алмазов. Африканские бриллианты считались настоящей геологической сенсацией.

Европейское заселения Южной Африки началось в середине XVII в .. Голландские кальвинисты основали близ мыса Доброй Надежды свою первую общину Сын фермера Эразм Якобс нашел среди гальки блестящий камень на берегу реки Оранжевой, округ Гон-То. Сейчас это южно-африканский город Кимберли. Это был большой алмаз лучшего качества. Камни залегали в древних вулканических "трубках". Сюда приехали 10 тыс. старателей со всего мира, в последующие два года - еще 60. Они перекапывали берега рек Оранжевой и Вааль.

Месторождение в Кимберли было воронкообразным геологическим телом, заполненным брекчиевидной породой с алмазами. Песок мыли и пропускали через сито - искали блестящие камешки. Строили палаточные деревни, но не хватало воды, не было дорог, канализации. Дневная 40-градусная жара утомляла, а через ночные заморозки люди болели.

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Населения современного город Кимберли возросло до 50 тыс. В 1903-м неподалеку открыли новую шахту алмазов - Главную, подземные разработки прекратились на глубине до 1097 м. Месторождение Главного рудника старатели поделили на квадраты - по 10 м для каждого. В 1873 году образовался карьер "Большая дыра". Его глубина - 200 м, а площадь чаши - около 17 га.

Для уменьшения затрат на тяжелые горные работы нанимали коренное африканское население. Туземцев удерживали в специальных лагерях - компаундах. Территорию алмазного рудника окружали двумя стенами с ограждением из колючей проволоки, были сторожевые псы.

К концу ХIХ в. суммарная добыча алмазов в Южной Африке составлял около 60 млн каратов - 12 тыс. кг. В стране до сих пор добывают половину мировых запасов алмазов в мире.

В американском штате Монтана 28 июля 1862-го началась золотая лихорадка. Старатели на берегу реки нашли золотые самородки высокого качества.