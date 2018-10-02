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вторник, 02 октября 2018 12:53

Первую национальную гвардию создали из крестьян

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Первую национальную гвардию создали из крестьян
Павел Скоропадский начал формирование украинского казачества. Фото: haidamaka.org

Гетман Павел Скоропадский начал формирование национальной гвардии. 2 октября 1918 года организовал казачество из крестьян. Предоставил им льготы.

Украинское казачество состояло из восьми кошей в пределах каждой губернии. Кош состоял из четырнадцати полков, пишет haidamaka.org.ua.

Скоропадский планировал восстановить казацкие организации, которые должны были рассматриваться как отдельное сословие населения. В казачьем реестре находилось 150 тыс. семей.

Возглавляла Украинское казачество Большая Козацька Рада, председателем которой был гетман. Ему подчинялись назначенные им кошевые атаманы. Избирались атаманы из лучших военных и представителей известных казачьих семей.

Скоропадский не успел закончить формирование национальной гвардии, поскольку в ноябре 2018-го против гетмана подняли восстание. 14 декабря 1918 войска Симона Петлюры вошли в Киев. Гетман скрывался, затем эмигрировал. Скоропадские поселились под Берлином.

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Гетманское движение в эмиграции имело ячейки в Европе, Америке, Китае. В 1939 году перед войной, гетман отправил в Англию сына Даниила. Чтобы тот продолжил гетманское дело, если в войне победят союзники. Это не означало, что гетманич Даниил мог перенять булаву отца. Закон о преемственности, подписанный Скоропадским, предусматривал выборы нового гетмана в случае смерти предыдущего.

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Дата
02
октября

Первую национальную гвардию создали из крестьян

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