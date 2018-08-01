Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы

олумб был человеком глубоко религиозным, и сделал вывод, что Венесуэла - это внешняя часть садов Эдема. Фото: jnsm

Христофора Колумба арестовали и отправили в Испанию в кандалах в 1500 году - через 7 лет после того, как ступил на берег Америки. Король Фердинанд был недоволен тем, что мореплаватель не нашел путь в Индию, откуда должны были поступать золото и другие сокровища.

1 августа 1493 года адмирал Христофор Колумб ступил на побережье Южной Америки - Венесуэлу. Колумб и его команда плыл уже во вторую экспедицию, и все время искал путь в Индию, пишет сайт jnsm.

Остров Гаити Колумб во время первой експедиции назвал Эспаньола. Открыв его, он поплыл обратно в Испанию, а на острове оставил колонистов, которые искали золото в бассейне Карибского моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Капитан Кук назвал Антарктиду плавучими льдами

Пока Колумба не было, на острове Гаити колонисты разделились на враждующие лагеря. Приплыв во вторую экспедицию, Колумб начал наводить порядок, но внес еще больший разлад. В 1500 году король Фердинанд направил в Эспаньолы своего представителя Франциско де Бобадилью. Он арестовал Колумба с его братьями. Их отправили в Испанию в кандалах.

По возвращении Колумб был освобожден из-под стражи. Через 2 года получил монаршее согласие на 4 экспедицию, целью которой были поиски земного рая, пути в Индию и залежей золота, о которых все эти годы рассказывал Колумб.

Колумб умер 20 мая 1506 в бедности и без признания. Он не понимал значение своих открытий для человечества.

Итальянцы нашли украденное письмо Христофора Колумба, в котором известный путешественник сообщает об открытии Северной и Южной Америки. До настоящего времени сохранилась лишь одна копия этого письма, которая находилась в библиотеке Riccardiana во Флоренции. Однако 23 года назад она была похищена и заменена подделкой. Невероятно, но подмену заметили только в 2012 году.