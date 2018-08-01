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среда, 01 августа 2018 12:59

Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы

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Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы
олумб был человеком глубоко религиозным, и сделал вывод, что Венесуэла - это внешняя часть садов Эдема. Фото: jnsm

Христофора Колумба арестовали и отправили в Испанию в кандалах в 1500 году - через 7 лет после того, как ступил на берег Америки. Король Фердинанд был недоволен тем, что мореплаватель не нашел путь в Индию, откуда должны были поступать золото и другие сокровища.

1 августа 1493 года адмирал Христофор Колумб ступил на побережье Южной Америки - Венесуэлу. Колумб и его команда плыл уже во вторую экспедицию, и все время искал путь в Индию, пишет сайт jnsm.

Остров Гаити Колумб во время первой експедиции назвал Эспаньола. Открыв его, он поплыл обратно в Испанию, а на острове оставил колонистов, которые искали золото в бассейне Карибского моря.

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Пока Колумба не было, на острове Гаити колонисты разделились на враждующие лагеря. Приплыв во вторую экспедицию, Колумб начал наводить порядок, но внес еще больший разлад. В 1500 году король Фердинанд направил в Эспаньолы своего представителя Франциско де Бобадилью. Он арестовал Колумба с его братьями. Их отправили в Испанию в кандалах.

По возвращении Колумб был освобожден из-под стражи. Через 2 года получил монаршее согласие на 4 экспедицию, целью которой были поиски земного рая, пути в Индию и залежей золота, о которых все эти годы рассказывал Колумб.

Колумб умер 20 мая 1506 в бедности и без признания. Он не понимал значение своих открытий для человечества.

Итальянцы нашли украденное письмо Христофора Колумба, в котором известный путешественник сообщает об открытии Северной и Южной Америки.

До настоящего времени сохранилась лишь одна копия этого письма, которая находилась в библиотеке Riccardiana во Флоренции. Однако 23 года назад она была похищена и заменена подделкой. Невероятно, но подмену заметили только в 2012 году.

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Дата
01
августа

Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы

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