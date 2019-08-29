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четверг, 29 августа 2019 10:28

Пересопницкое Евангелие перевели на староукраинский язык

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Пересопницкое Евангелие перевели на староукраинский язык
В 1561 году завершили работу над Пересопницким Евангелием. Фото: ВВС

Работу над Пересопницким Евангелием завершили 29 августа 1561.

Деньги на переписывание выделила волынская княгиня Анастасия Заславская. Над книгой 5 лет работали монахи из Свято-Троицкого монастыря в Заславе на Волыни. Сейчас это Изяслав Хмельницкой обл.

Книга написана на староукраинском языке. Евангелие было переведено с церковнославянского языка болгарской редакции. Ближе к церковнославянскому оригиналу переведены Евангелия от Матфея и Марка. Ближе к народному языку перевели Евангелие от Луки и Иоанна. В текст вписали украинский перевод старославянских слов: "чресла" - бедра, "бдѣты" - не спать.

Страницы книги оформлены в народном украинском стиле.

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На первых страницах гетман Иван Мазепа оставил дарственную надпись. Он передал Евангелие епископу Переяславском. Книга хранилась в библиотеке Переяславской семинарии.

С 1991 года украинские президенты кладут руку на Пересопницкое Евангелие во время присяги на верность народу Украины.

12 июля 1580 вышло первое издание Острожской Библии. Это первое полное издание всех книг Св. Писания на церковнославянском языке.

Напечатана книга в имении украинского магната и политического деятеля князя Василия Константина Острожского (1526-1608) в специально организованной для выпуска Библии типографии. Для печати был приглашен украинский первопечатник Иван Федорович (бл.1510-1583). Именно Острожская Библия стала его последней известной книгой.

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Дата
29
августа

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Пересопницкое Евангелие перевели на староукраинский язык

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