Перепись показала, какой язык киевляне считают родным

Члены Юго-Западного отделу императорского Русского географического общества опубликовали 7 томов "Трудов Юго-Западной экспедиции". Фото: geokyiv.org

В Киеве 25 февраля 1873-го создали Юго-Западное отделение Русского географического общества. Особое внимание ученые обращали на изучение Киева. Инициатор создания общества Павел Чубинский провел в городе перепись. Она показала, что большинство киевлян считают родным языком украинский.

После многочисленных просьб и предложений, 1873-го правления Русского Географического общества и царское правительство согласились на учреждение Юго-Западного отдела РГО. Однако сформировали такую ​​его роль: "изучение губерний Киевского учебного округа во всех тех направлениях, которые составляют предмет исследования общества и особенно статистики и этнографии". Первым председателем был меценат Григорий Галаган, секретарем - поэт Павел Чубинский.

Общество развернуло активную культурную и научно-исследовательскую работу. Сплотились вокруг организации украинская интеллигенция и меценаты. Ученые составили программу комплексного краеведческого исследования территории Украины.

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При Обществе основали библиотеку, которая насчитывала более 1 тыс. научных изданий. Был музей, с около 3 тыс. экспонатами. Общество приняло участие в географическом конгрессе и выставке в Париже. Популяризировали украинскую народную музыку, кобзарский пение, организовували концерты, издавали книги.

В конце 1873 года отдел состоял из 102 членов, из которых 57 находилось в Киеве, 45 - вне его.

После Эмского указа 1876-го отдел ликвидировали.

Указ о запрете печати любых книг украинским подписал российский император Александр ІІ 30 мая 1876-го. По названию немецкого курортного городка, где тогда отдыхал самодержец, указ назвали Эмским.