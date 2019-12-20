Пассажиры самолета ели тела погибших

Пассажиры провели в Андах 72 дня. Чтобы выжить, ели тела погибших. Фото: aycarayquelocura.com

16 уцелевших в авиакатастрофе самолета рейса 571 Air Force пассажиров спасли в Андах 23 декабря 1972 года. 72 дня уругвайские регбисты-юниоры провели в горах в морозы на высоте около 4 км. 19 человек погибли сразу в момент аварии или потом от ран. Чтобы выжить - ели тела погибших, грелись в остатках корпуса самолета. Спасатели Уругвая, Чили и Аргентины искали самолет восемь дней, потом поиски прекратили.

Чартерный рейс с пятью членами экипажа и сорока пассажирами -уругвайськимы регбистами-юниорами вылетел еще 12 октября с аэропорта Карраско в Уругвае. Самолет попал в циклон в Андах, начал снижаться и задел крылом гору на высоте 4400 метров. Отпал хвост и крыло, затем второе крыло, фюзеляж врезался в огромный сугроб. Сразу погибли 12 человек, позже от ран - еще пятеро.

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Выжили ели то, что нашли в багаже. На 10 день живые решили есть мертвых. Когда сошла лавина - погибли еще 8 человек. Через месяц несколько добровольцев вышли на поиски хвоста самолета с багажом. Нашли чемоданы с одеждой, сигареты, конфеты и аккумуляторы к рации. Починить ее так и не удалось. 12 декабря двое из выживших прошли к подножию гор и попросили местного пастуха о помощи.

Большинство спасенных до сих пор живы - им от 65 до 70 лет. На основе этих событий в 1993 году режиссер Фрэнк Маршалл снял фильм "Живые" а Фернандо Паррадо написал книгу мемуаров "Чудо в Андах".

Одна из крупнейших авиакатастроф произошла 27 марта 1977 на острове Тенерифе (Канарские острова) в 17:06:50 по местному времени. В результате столкновения двух самолетов Boeing 747 погибли 583 человека. Эта катастрофа остается крупнейшей по числу жертв за всю историю гражданской авиации