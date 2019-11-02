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воскресенье, 03 ноября 2019 08:20

Парикмахер охотился на проституток

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Парикмахер охотился на проституток
Первый серийный убийца Джек Потрошитель убил свою первую жертву в Лондоне. Фото: George Peters / iStock

В Лондоне 3 ноября 1888 года нашли 11 - последнюю жертву лондонского убийцы Джека Потрошителя. 25-летнюю Мэри Джейн Келли обнаружили с перерезанным горлом в своей постели в комнате, которую она снимала. Женщина занималась проституцией.

Серийный убийца, которого журналисты окрестили Джек Потрошитель, начал убивать еще в августе этого года. Жертвой стала 43-летняя Мэри-Энн "Полли" Николс - мать пятерых детей, которая работала прислугой. Полли пристрастилась к алкоголю и стала ночевать на улице. Таким образом она попала в руки маньяка. Ее тело обнаружили перед воротами в Бакс-роу. Убийца дважды перерезал горло жертвы.

Через девять дней полиция обнаружила тело Энни Чэпмен Смит - дочери солдата, она 20 лет работала горничной у архитектора в Вестминстере. Полиция обнаружила тело женщины 8 сентября в дворе по улице Хэнбери. Ей перерезали горло, вспороли живот, а внутренности разбросали по округе.

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30 сентября Джек Потрошитель отобрал жизнь Элизабет Страйд и Кэтрин Эддоуз. Разница между убийствами составляла всего несколько часов. Прошло всего 10 дней и он снова совершил убийство - самое жестокое из всех. Оставил изуродованное тело Мэри Джейн Келли в ее собственной постели. Большинство его преступлений были совершены в общественных и напивгромадських местах. Чтобы жертвы не кричали и не сопротивлялись, он их душил. Поэтому в местах преступления ни было следов крови.

Британские ученые утверждают, что Джеком Потрошителем был 23-летний парикмахер Аарон Косминский. Он же был и главным подозреваемым в XIX веке, когда произошли все загадочные убийства. Но его вину так и не доказали.

Роман американского писателя Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи" опубликован впервые 16 июля 1951 в США. Произведение приобрел скандальную славу из-за убийства участника The Beatles Джона Леннона. Когда полиция приехала на место происшествия, убийца (Марк Дэвид Чепмен) держал в руках экземпляр романа.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
ноября

Парикмахер охотился на проституток

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