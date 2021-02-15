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вторник, 16 февраля 2021 08:22

Отрыли вход в гробницу

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Отрыли вход в гробницу
Тутанхамон - мальчик-фараон с 18-й династии Нового царства, взошел на престол в 9 лет и умер в 18. Фото: explorer.life

Археологическая экспедиция в Египте 16 февраля 1923-го раскрыла вход в гробницу фараона Тутанхамона. Представитель 18-й династии Нового царства умер 18-летним.

Раскопки 8 лет вели британский археолог Говард Картер и лорд Карнарвон в Долине царей. В гробнице было множество вещей для фараона, большинство - из золота и драгоценных камней. За помещением из саркофагом находилась казна.

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В каменном саркофаге обнаружили 3 позолоченных гроба, сложеных один в один. В них была мумия под золотой маской.

Среди египетских фараонов, лишь гробница Тутанхамона была не поврежденной. Исследовали ее до 1932-го. Насчитали 3,5 тыс. предметов. Сокровища передали в Каирский национальный музей. Саркофаг с мумией Тутанхамона находится в Долине царей.

Греческий крестьянин Йоргос Кентротас вскапывая свое поле на острове Милос 8 апреля 1820-го нашел 2-метровую скульптуру женщины из белого мрамора - статую древнеримской богини Венеры.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
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